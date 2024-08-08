Смахнули «поздняковщину»: крах империи в прямом эфире?

Posted 8 августа, 10:19
Published 8 августа, 10:19
Modified 9 августа, 01:53
Updated 9 августа, 01:53
Прокурор Владивостока подал иск против ООО СЗ «Приморский», требуя вернуть участок площадью 2000 квадратных метров в районе Академгородка, рядом с ЖК «Прибрежный». По данным прокуратуры, в последние годы земля несколько раз сменила владельцев, пока окончательно не осела в руках у одного из приморских застройщиков. Последний владелец земли — СЗ «Приморский» входит в ГК «Эскадра», которая занимается строительством ЖК «Прибрежный».
Правоохранители считают, что в 2017 году на основе поддельных документов было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 0,2 гектара на улице Мусоргского, 4. Прокурор потребовал аннулировать сделки, проведенные с этим участком, признать землю муниципальной собственностью и вернуть ее Владивостокскому городскому округу. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Участок, который правоохранители хотят вернуть городу прилегает к стройке ЖК «Прибрежный». До июля 2023 года учредителем ООО СЗ «Приморский» был Борис Позняков, заочно арестованный за земельные махинации.
Ранее стало известно, что во Владивостоке по делу о мошенничестве с землёй арестован совладелец «Эскадра Менеджмент» Евгений Павликов. Проблема возникла из-за земельного участка на улице Сабанеева во Владивостоке. Предполагаемое мошенничество с этим участком стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Евгения Павликова, который является учредителем десятка строительных компаний и совладельцем ООО «Эскадра Менеджмент» вместе с Борисом Поздняковым. Следствие считает, что именно Павликов, будучи директором ООО «Паритет», получил участок обманным путём и причинил ущерб городу на сумму 11,5 млн рублей. Он арестован и находится в СИЗО.
По версии следствия, Павликов, будучи участником организованной преступной группы, обманным путём получил в собственность земельный участок площадью 3249 квадратных метров на Сабанеева для дальнейшего его использования под строительство многоквартирного жилого дома. Напомним, там построили два псевдогаража и на этом основании оформили землю по льготной цене в 5% от кадастровой стоимости.
Кроме того, в комплексе «Акватория» на той неделе рухнула на головы посетителей потолочная конструкция. В этом печальном происшествии пострадало восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один из пострадавших после обрушения оказался в больнице, остальные лечатся на дому. Силовики арестовали главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина. Позже суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Напомним, скандально известный приморский бизнесмен Борис Поздняков — владелец группы компаний «Эскадра» — уже практически два года находится в бегах за границей. На его счету такие «достижения» как «гаражи-миражи» — мошенничество с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, высотки «в чистом поле» и в перегруженных районах, махинации с землей и реальное уголовное дело — Поздняков успел побывать в изоляторе временного содержания, а после — бежал из страны и попал в международный розыск. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей.
Ранее «Восток-Медиа» подготовило расследование о ВИП-сидельцах Владивостока, в их число заочно входит и Борис Поздняков.