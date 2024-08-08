Свита «короля точечной застройки» Приморья плавно заходит «на посадку»?

Posted 8 августа, 10:11
Published 8 августа, 10:11
Modified 8 августа, 10:13
Updated 8 августа, 10:13
Сегодня стало известно, что прокурор Владивостока вознамерился вернуть в собственность города участок на улице Мусоргского. Сейчас земля находится в собственности ООО СЗ «Приморский», который является частью группы компаний «Эскадра».
Кроме того, на прошлой неделе вечерние водные процедуры в одном из самых дорогих городских СПА Владивостока для десятка людей омрачилось чрезвычайным происшествием. В зале с бассейнами рухнул потолок. Пятеро человек были доставлены в медицинские учреждения, еще трое отказались от госпитализации. Утром в ходе расследования уголовного дела о падении потолка в банном комплексе «Акватория» был задержан главный инженер комплекса по имени Игорь Черемисин. Сотрудники Следственного Комитета осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию, проинтервьюировали работников комплекса, свидетелей и пострадавших.
Почему так произошло? На вопрос — как получилось так, что потолочная конструкция рухнула на головы отдыхающих ответит следствие и специалисты, куда более насущным вопросом может стать привлечение к ответственности людей причастных к созданию и эксплуатации этой «многоэтажной бани».
В первую очередь произнося название комплекса журналисты вспоминают Бориса Позднякова, бенефециара группы компаний «Эскадра», который после непродолжительного отдыха за решеткой отправился в продолжительный отдых за границу. Застройщик Борис действительно имеет к «Акватории» некоторое отношение — «Эскадра Менеджмент» является управляющей компанией комплекса согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс. С марта 2023 года бенефециаром и держателем ста процентов уставного капитала компании является Александра Горецкая. До нее с 2016 года компания находилась в руках Позднякова. С деньгами у ООО «Акватория» тоже не все гладко — чистая прибыль компании ушла в минус на 128 042 000 рублей, чистые активы сократились до 462 800 000 рублей со знаком минус.
Негласно некоторые участники рынка называют Бориса Позднякова «королем точечной застройки Владивостока» и в лучших традициях монархов, он покинул пределы родной страны во время волнений в своем королевстве.
Звезда успеха на небосклоне приморского предпринимателя Бориса Позднякова ярко вспыхнула и погасла в ноябре 2022 года, после того как силовики выявили схему, по которой какие-то, по сей день неназванные, застройщики «отрабатывали» у города колоссальные участки земли за бесценок.
Бизнесмен Поздняков провел незабываемые выходные в изоляторе временного содержания, где его допрашивали по делу о мошенничестве с землей на сопке Шошина, которую в это время как раз активно осваивали компании группы «Эскадра». Тогда выяснилось, что на сопке неоднократно «проворачивалась» схема с дешевой покупкой земли у города — группа лиц арендовала у администрации участки на сопке Шошина, быстренько строила на них одноэтажные постройки из пеноблоков и пользовались правом выкупа участков без торгов, получая землю по цене ниже рынка и иногда даже кадастра. После этого постройки разбирали, а земля уходила по договору купли-продажи застройщикам для того, чтобы возводить свои многоэтажки.
Следствие предъявило бизнесмену Борису обвинения по статье о мошенничестве. Следствие считает, что в январе 2022 года он обманным путем приобрел земельный участок на сопке Шошина для строительства капитальных гаражей, но не планировал их использовать по назначению. В результате застройщик причинил Владивостокскому городскому округу ущерб на сумму более 39,5 миллионов рублей по рыночной стоимости участка.
«Снежный ком» проблем разрастался по мере увеличения участников этой авантюры — вслед за обвинениями в адрес Позднякова, свои обвинения услышала бывшая вице-мэр Владивостока Наталья Соколова, а также Армен Карапетян и Алексей Ляйфер из департамента имущественных и земельных отношений Приморского края.
После задержания Соколовой Поздняков срочно покинул Россию. В интервью он уверял, что уехал в отпуск, так как не отдыхал несколько лет. Вместе с ним страну, судя по публикациям в своих соц. сетях, покинул его товарищ Евгений Павликов, директор и совладелец множества компаний, входящей в ГК «Эскадра».
Однако потом Павликов вернулся в Россию и был задержан. Правоохранители задержали его по подозрению в мошенничестве с землёй на Сабанеева, из-за которой ранее в СИЗО отправили экс-главу управления мунсобственности города Андрея Елькина.
Следствие называет Павликова одним из членов ОПГ и сообщает, что будучи директором ООО «Паритет» он в составе преступной группировки мошенническими схемами получил в собственность 3 249 квадратов земли для стройки МКД. Ущерб городу насчитали в 11,5 миллиона. Сейчас он находится в СИЗО.