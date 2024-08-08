Свита «короля точечной застройки» Приморья плавно заходит «на посадку»?

Бизнесмен Поздняков провел незабываемые выходные в изоляторе временного содержания, где его допрашивали по делу о мошенничестве с землей на сопке Шошина, которую в это время как раз активно осваивали компании группы «Эскадра». Тогда выяснилось, что на сопке неоднократно «проворачивалась» схема с дешевой покупкой земли у города — группа лиц арендовала у администрации участки на сопке Шошина, быстренько строила на них одноэтажные постройки из пеноблоков и пользовались правом выкупа участков без торгов, получая землю по цене ниже рынка и иногда даже кадастра. После этого постройки разбирали, а земля уходила по договору купли-продажи застройщикам для того, чтобы возводить свои многоэтажки.