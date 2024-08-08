Торопитесь в райское место: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — видео

Posted 8 августа, 03:13
Published 8 августа, 03:13
Modified 8 августа, 03:15
Updated 8 августа, 03:15
И правда, такое ровное, спокойное, штилевое море — редкое явление для Ливадии, где чаще царят довольно высокие волны и сильный прибой.
Туристы, которых полно и на берегу в палатках, и на базах отдыха в этом чудесном уголке Приморья, спешат воспользоваться ситуацией и поплавать спокойно.
Кстати, как сообщают подписчики «Восток-Медиа», на других популярных пляжах тоже царит тишь на море — а на Санаторной к тому же вода — как парное молоко. Можно часами не вылезать.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что жара придёт в Приморье.