Торопитесь в райское место: идеальный тихий пляж нашли в Приморье — видео

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Posted 8 августа, 03:13

Published 8 августа, 03:13

Modified 8 августа, 03:15

Updated 8 августа, 03:15

Штиль на море царит на популярном месте отдыха в Приморском крае

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8 августа 2024, 03:13
Фото: vostokmedia.com.

Штиль на море царит на популярном месте отдыха в Приморском крае

Сюжет
Море
Полный штиль царит на пляжах Ливадии — одного из самых популярных мест отдыха в Приморском крае. «Ни волнушечки!» — восхищаются отдыхающие.

И правда, такое ровное, спокойное, штилевое море — редкое явление для Ливадии, где чаще царят довольно высокие волны и сильный прибой.

Видео: vostokmedia.com.

Туристы, которых полно и на берегу в палатках, и на базах отдыха в этом чудесном уголке Приморья, спешат воспользоваться ситуацией и поплавать спокойно.

Кстати, как сообщают подписчики «Восток-Медиа», на других популярных пляжах тоже царит тишь на море — а на Санаторной к тому же вода — как парное молоко. Можно часами не вылезать.

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#Новости#Видео#Море#Приморский край#Пляж#Отдых на природе#Приморье
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