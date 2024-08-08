Целая стая удивительных насекомых поразила жительницу Приморья — видео

Posted 8 августа, 08:11
Published 8 августа, 08:11
Modified 8 августа, 08:13
Updated 8 августа, 08:13
Жители Владивостока умудряются увидеть прекрасное в самых обыденных ситуациях. Например, девушка, проходившая мимо палисадника около многоэтажки, изумилась настоящему нашествию махаонов, которые «оккупировали» клумбу.
Бабочки даже не обратили внимание на горожанку с камерой. Вероятно, собирание нектара было приоритетнее, чем безопасность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдыхающие восхитились морской обитательницей в Приморском крае.