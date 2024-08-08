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Posted 8 августа, 08:11

Published 8 августа, 08:11

Modified 8 августа, 08:13

Updated 8 августа, 08:13

Целая стая удивительных насекомых поразила жительницу Приморья — видео

8 августа 2024, 08:11
Сюжет
Безопасность
Необыкновенное зрелище развернулось перед девушкой в Приморском крае. Горожанка обомлела от количества насекомых, проходя между домами в спальном районе Владивостока.

Жители Владивостока умудряются увидеть прекрасное в самых обыденных ситуациях. Например, девушка, проходившая мимо палисадника около многоэтажки, изумилась настоящему нашествию махаонов, которые «оккупировали» клумбу.

Бабочки даже не обратили внимание на горожанку с камерой. Вероятно, собирание нектара было приоритетнее, чем безопасность.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отдыхающие восхитились морской обитательницей в Приморском крае.

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