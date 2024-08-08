В 9:30 на летном поле: об аварийной посадке самолета в Приморье рассказали медики

Posted 8 августа, 00:58
Published 8 августа, 00:58
Modified 8 августа, 01:28
Updated 8 августа, 01:28
Вчера, 7 августа, самолет, на борту которого летело 162 человека, вернулся во Владивосток для аварийной посадки.
Авиакомпания прокомментировала экстренное возвращение воздушного судна.
Волнительное событие отразилось на работе медучреждений дальневосточной столицы. В 9:00 региональный Минздрав ввел режим чрезвычайной ситуации, сообщает Приморская краевая клиническая больница №1.
К месту аварийной посадки направились двенадцать экипажей скорой помощи, первые две бригады экстренного реагирования выехали в первую очередь. Специалисты из разных районов Приморья были подключены к важному делу.
Все медучреждения Владивостока и Артема перешли в режим ЧС.
«Там уточнили наличие медикаментов, запасы компонентов крови и развернули дополнительные койки и операционные в стационарах. Приведены в готовность врачебно-сестринские бригады Артемовской городской и детской больниц», — отметили в пресс-службе организации.
В 9:30 спасатели и медики ожидали борт на летном поле. Аварийная посадка воздушного судна прошла успешно, — пассажиры и экипаж не пострадали.
В 11:00 режим ЧС отменили в краевой столице и медучреждения продолжили работу в обычном графике.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолет исчез с радаров в Приморском крае.