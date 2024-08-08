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Posted 8 августа, 00:58

Published 8 августа, 00:58

Modified 8 августа, 01:28

Updated 8 августа, 01:28

Врачи рассказали о режиме ЧС из-за экстренной посадки самолета в Приморском крае

В 9:30 на летном поле: об аварийной посадке самолета в Приморье рассказали медики

8 августа 2024, 00:58
Фото: 1MI.

Врачи рассказали о режиме ЧС из-за экстренной посадки самолета в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Незапланированное приземление воздушного судна произошло во Владивостоке. Пока жители Приморского края с переживанием следили за ситуацией, медицинские работники вершили невозможное.

Вчера, 7 августа, самолет, на борту которого летело 162 человека, вернулся во Владивосток для аварийной посадки.

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Волнительное событие отразилось на работе медучреждений дальневосточной столицы. В 9:00 региональный Минздрав ввел режим чрезвычайной ситуации, сообщает Приморская краевая клиническая больница №1.

К месту аварийной посадки направились двенадцать экипажей скорой помощи, первые две бригады экстренного реагирования выехали в первую очередь. Специалисты из разных районов Приморья были подключены к важному делу.

Все медучреждения Владивостока и Артема перешли в режим ЧС.

«Там уточнили наличие медикаментов, запасы компонентов крови и развернули дополнительные койки и операционные в стационарах. Приведены в готовность врачебно-сестринские бригады Артемовской городской и детской больниц», — отметили в пресс-службе организации.

В 9:30 спасатели и медики ожидали борт на летном поле. Аварийная посадка воздушного судна прошла успешно, — пассажиры и экипаж не пострадали.

В 11:00 режим ЧС отменили в краевой столице и медучреждения продолжили работу в обычном графике.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самолет исчез с радаров в Приморском крае.

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