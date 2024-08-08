В гостях у книгочеев: адмирал Константин Сиденко побывал в библиотеке Владивостока

Posted 8 августа, 00:46
Published 8 августа, 00:46
Modified 8 августа, 00:48
Updated 8 августа, 00:48
Библиотека № 20 Владивостока — место достаточно популярное, сюда часто заходят интересные гости — жители города. Причем не только для того, чтобы окунуться в захватывающий мир книг, но и поучаствовать в различных мероприятиях, обсудить насущные проблемы дальневосточной столицы или посмотреть фильм. В общем, в современной библиотеке города любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.
7 августа пришедший в гости к книгочеям бывший командующий ТОФ, адмирал, а ныне директор филиала ООО «Росатом-Логистика» во Владивостоке Константин Сиденко был удивлен, узнав о тех новых возможностях, которые появились у библиотеки.
Экскурсию по дому книги для необычного гостя устроила директор Елена Янсон, показавшая, как изменилась библиотека за последние годы, какие появились возможности и новые функции, ведь библиотеки в городе уже перестали быть только лишь хранилищем книг — это современное многофункциональное общественное пространство. Главным в библиотеке, конечно, остается книга — руководитель показала, как устроена сегодня библиотека, какие выставки в ней проходят, какие есть коллекции книг и редкие экземпляры изданий.
Гордостью библиотеки №20 является мультипликационная студия «Книгомультик» — современный ресурс для участия библиотеки в масштабном федеральном проекте «Гений места», благодаря которому дети и подростки могут развивать свой творческий потенциал, раскрыть талант через анимацию и создание мультфильмов. Константин Сиденко был приятно удивлен тем, какие возможности для владивостокцев открывает библиотечная система, и отметил, что библиотеки города стали важной культурной составляющей дальневосточной столицы.
После экскурсии Константин Сиденко пообщался с сотрудниками и гостями библиотеки, обсудив актуальные вопросы жизни дальневосточной столицы — больше всего присутствующих интересовала работа общественного транспорта, благоустройство территорий и их санитарное состояние, вопросы воспитания молодежи и возможности для молодых владивостокцев, которые появляются в городе.