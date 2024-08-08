В гостях у книгочеев: адмирал Константин Сиденко побывал в библиотеке Владивостока

Экскурсию по дому книги для необычного гостя устроила директор Елена Янсон, показавшая, как изменилась библиотека за последние годы, какие появились возможности и новые функции, ведь библиотеки в городе уже перестали быть только лишь хранилищем книг — это современное многофункциональное общественное пространство. Главным в библиотеке, конечно, остается книга — руководитель показала, как устроена сегодня библиотека, какие выставки в ней проходят, какие есть коллекции книг и редкие экземпляры изданий.