В Приморском крае существенно увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС

Posted 8 августа, 01:04
Published 8 августа, 01:04
Modified 8 августа, 01:44
Updated 8 августа, 01:44
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: жители региона, чьё имущество пострадало во время ЧС, имеют право на получение нескольких выплат сразу — в зависимости от понесенного ущерба.
Кроме того, глава края Олег Кожемяко принял решение повысить размер региональной выплаты — вслед за повышением федеральных компенсаций. Он подписал постановление, которое предусматривает индексацию финансовой помощи гражданам, пострадавшим во время регионального ЧС.
Люди, которые не только лишились имущества, урожая, но и вынужденные вернуться в подпорченные подтоплением дома, должны быть уверены, что получат достойную компенсацию, подчеркнул губернатор Приморья. И выплачиваться она должна без проволочек и административных заковык.
На что же могут рассчитывать жители пострадавших от паводка территорий Приморья?
— В этом году краевые выплаты уже получили почти все пострадавшие от ливневых дождей жители Дальнереченского городского округа. Тем, кто получил выплату за понесенный ущерб ранее, будет произведена доплата после перерасчета, — пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Напомним, по каждой из выплат определены сроки обращения — два месяца с даты введения режима ЧС регионального характера на территории Приморского края.
Если же во время чрезвычайного положения погиб близкий человек, его семья имеет право на региональное единовременное пособие в 1,5 миллиона рублей. Заявление на его получение надо подать в течение 12 месяцев с даты введения режима ЧС регионального характера.
Консультацию по поводу права на ту или иную выплату жители края могут получить в местной администрации или в МФЦ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае будут продолжены противопаводковые мероприятия.