В Приморском крае существенно увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС

Люди, которые не только лишились имущества, урожая, но и вынужденные вернуться в подпорченные подтоплением дома, должны быть уверены, что получат достойную компенсацию, подчеркнул губернатор Приморья. И выплачиваться она должна без проволочек и административных заковык.