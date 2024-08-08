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Posted 8 августа, 01:04

Published 8 августа, 01:04

Modified 8 августа, 01:44

Updated 8 августа, 01:44

В Приморском крае существенно увеличены размеры выплат пострадавшим при ЧС

8 августа 2024, 01:04

Приморский край увеличил размер выплат пострадавшим во время ЧС

Сюжет
Выплаты
В 2024 году в Приморском крае — по решению губернатора региона Олега Кожемяко — увеличены размеры выплат пострадавшим во время ЧС.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: жители региона, чьё имущество пострадало во время ЧС, имеют право на получение нескольких выплат сразу — в зависимости от понесенного ущерба.

Кроме того, глава края Олег Кожемяко принял решение повысить размер региональной выплаты — вслед за повышением федеральных компенсаций. Он подписал постановление, которое предусматривает индексацию финансовой помощи гражданам, пострадавшим во время регионального ЧС.

Люди, которые не только лишились имущества, урожая, но и вынужденные вернуться в подпорченные подтоплением дома, должны быть уверены, что получат достойную компенсацию, подчеркнул губернатор Приморья. И выплачиваться она должна без проволочек и административных заковык.

Фото: 1MI

На что же могут рассчитывать жители пострадавших от паводка территорий Приморья?

  • 15 тысяч рублей на человека при подтоплении жилого помещения на 10 сантиметров и более либо при повреждении конструктивных элементов дома (фундамент, стены, полы, перекрытия, крыша, инженерные коммуникации);
  • 75 тысяч рублей на человека, если в результате ЧС частично утрачено или повреждено без возможности восстановления имущество первой необходимости;
  • 150 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.
— В этом году краевые выплаты уже получили почти все пострадавшие от ливневых дождей жители Дальнереченского городского округа. Тем, кто получил выплату за понесенный ущерб ранее, будет произведена доплата после перерасчета, — пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Напомним, по каждой из выплат определены сроки обращения — два месяца с даты введения режима ЧС регионального характера на территории Приморского края.

Если же во время чрезвычайного положения погиб близкий человек, его семья имеет право на региональное единовременное пособие в 1,5 миллиона рублей. Заявление на его получение надо подать в течение 12 месяцев с даты введения режима ЧС регионального характера.

Консультацию по поводу права на ту или иную выплату жители края могут получить в местной администрации или в МФЦ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае будут продолжены противопаводковые мероприятия.

Губернатор Приморья: паводок встречаем во всеоружии, работы будем продолжать
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