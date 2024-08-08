«Вези меня, извозчик»: курьер подработал таксистом бесплатно в Приморье — видео

Posted 8 августа, 03:42
Published 8 августа, 03:42
Modified 8 августа, 03:44
Updated 8 августа, 03:44
В Уссурийске мужчина подвез голубя, который расположился на капоте автомобиля. Пернатый попутчик не улетел, даже когда приморец сдвинулся с места, — птица продолжала сидеть, несмотря на маневры при движении машины.
«Зачем силы тратить, если есть курьеры?» — с юмором подметил горожанин.
Довез ли сердобольный доставщик удивительного клиента до нужного адреса — неизвестно. Но пользователи интернета не упустили возможность пошутить над уссурийцем.
«Главное, чтобы кучку „чаевых“ не оставил на лобовом», — написал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке курьер получил неожиданную благодарность от клиента в нижнем белье.