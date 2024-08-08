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Posted 8 августа, 03:42

Published 8 августа, 03:42

Modified 8 августа, 03:44

Updated 8 августа, 03:44

Добрый курьер не взял денег за проезд у милого попутчика в Приморском крае

«Вези меня, извозчик»: курьер подработал таксистом бесплатно в Приморье — видео

8 августа 2024, 03:42
Фото: 1MI.

Добрый курьер не взял денег за проезд у милого попутчика в Приморском крае

Сюжет
Интернет
Автомобилист благородно подбросил случайного попутчика в Уссурийске. К слову, необычный пассажир навряд ли заплатил за проезд.

В Уссурийске мужчина подвез голубя, который расположился на капоте автомобиля. Пернатый попутчик не улетел, даже когда приморец сдвинулся с места, — птица продолжала сидеть, несмотря на маневры при движении машины.

«Зачем силы тратить, если есть курьеры?» — с юмором подметил горожанин.

Довез ли сердобольный доставщик удивительного клиента до нужного адреса — неизвестно. Но пользователи интернета не упустили возможность пошутить над уссурийцем.

«Главное, чтобы кучку „чаевых“ не оставил на лобовом», — написал комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке курьер получил неожиданную благодарность от клиента в нижнем белье.

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