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Posted 8 августа, 07:42

Published 8 августа, 07:42

Modified 8 августа, 07:44

Updated 8 августа, 07:44

Зарубежный исполнитель выступит на музыкальном фестивале в Приморском крае

Зарубежная звезда выступит на ВДК Фесте (18+) во Владивостоке

8 августа 2024, 07:42
Фото: 1MI.

Зарубежный исполнитель выступит на музыкальном фестивале в Приморском крае

Сюжет
Концерт
Во Владивостоке совсем скоро прогремит масштабное событие — ВДК Фест (18+). Жители Приморского края смогут не только насладиться представлениями талантливых артистов, но и увидеть российских, и не только, звезд.

Совсем скоро жители и гости города смогут от души насладиться отличной музыкой и зажигательными танцами. Грандиозный праздник пройдет на нескольких площадках дальневосточной столицы с 7 по 10 августа.

Главной звездой мероприятия станет Xolidayboy, его выступление запланировано на завершении фестиваля в бухте Ахлестышева. Более того, на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, анонсировали выступление еще одного артиста — ZOLOTO. Перспективный певец, родившийся в Киргизии, стал известным в Казахстане. Теперь певец покоряет Россию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно будет добраться до площадки ВДК Феста в бухте Ахлестышева.

Фестивалить едем на шаттлах: добраться на ВДК Фест (18+) можно с комфортом
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