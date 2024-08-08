Зарубежная звезда выступит на ВДК Фесте (18+) во Владивостоке

Главной звездой мероприятия станет Xolidayboy, его выступление запланировано на завершении фестиваля в бухте Ахлестышева. Более того, на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, анонсировали выступление еще одного артиста — ZOLOTO. Перспективный певец, родившийся в Киргизии, стал известным в Казахстане. Теперь певец покоряет Россию.