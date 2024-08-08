Зарубежная звезда выступит на ВДК Фесте (18+) во Владивостоке

Posted 8 августа, 07:42
Published 8 августа, 07:42
Modified 8 августа, 07:44
Updated 8 августа, 07:44
Совсем скоро жители и гости города смогут от души насладиться отличной музыкой и зажигательными танцами. Грандиозный праздник пройдет на нескольких площадках дальневосточной столицы с 7 по 10 августа.
Главной звездой мероприятия станет Xolidayboy, его выступление запланировано на завершении фестиваля в бухте Ахлестышева. Более того, на пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, анонсировали выступление еще одного артиста — ZOLOTO. Перспективный певец, родившийся в Киргизии, стал известным в Казахстане. Теперь певец покоряет Россию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно будет добраться до площадки ВДК Феста в бухте Ахлестышева.