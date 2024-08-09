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Posted 8 августа, 23:25

Published 8 августа, 23:25

Modified 8 августа, 23:27

Updated 8 августа, 23:27

Почти 30-градусная жара зафиксирована рано утром в Приморском крае

Бездушная погода: невыносимая духота одолевает Владивосток с раннего утра — фото

8 августа 2024, 23:25
Фото: 1MI.

Почти 30-градусная жара зафиксирована рано утром в Приморском крае

Сюжет
Погода
Невероятно душная погодная обстановка наблюдается во Владивостоке. Жители Приморского края боятся представить, что ждет дальневосточную столицу к полудню.

Вчера приморцев шокировала 50-градусная жара в Ольгинском районе. Многие жители региона забеспокоились о том, до скольки градусов поднимутся столбики термометров сегодня, 9 августа. Ведь синоптики заявили, что ожидается исторический максимум.

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Важно отметить, у одной из горожанок уличный градусник зафиксировал 26 градусов в тени. Сейчас температура воздуха стремительно растет.

Фото: vostokmedia.com
«Я выезжала рано утром, в машине показало 23 градуса. Когда добрались до детского сада, на табло показало уже 25. И вообще, вышла из дома, а дышать нечем. Духота невероятная», — отметила девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край может достигнуть тайфун Maria.

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