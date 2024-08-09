Бездушная погода: невыносимая духота одолевает Владивосток с раннего утра — фото

Posted 8 августа, 23:25
Published 8 августа, 23:25
Modified 8 августа, 23:27
Updated 8 августа, 23:27
Вчера приморцев шокировала 50-градусная жара в Ольгинском районе. Многие жители региона забеспокоились о том, до скольки градусов поднимутся столбики термометров сегодня, 9 августа. Ведь синоптики заявили, что ожидается исторический максимум.
Важно отметить, у одной из горожанок уличный градусник зафиксировал 26 градусов в тени. Сейчас температура воздуха стремительно растет.
«Я выезжала рано утром, в машине показало 23 градуса. Когда добрались до детского сада, на табло показало уже 25. И вообще, вышла из дома, а дышать нечем. Духота невероятная», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский край может достигнуть тайфун Maria.