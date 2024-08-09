Что делать, если в автобусе духота, разъяснили пассажирам Владивостока

Так что если в автобусе, в котором вы едете, жарко, душно, а развесёлый водитель и ухом не ведёт (тратить топливо на работу кондиционера ему жалко, словно из своего кармана наливает), звоните в Роспотребнадзор — 227-74-15 или пишите на сайт ведомства.