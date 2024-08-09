Что делать, если в автобусе духота, разъяснили пассажирам Владивостока

Posted 9 августа, 05:32
Published 9 августа, 05:32
Modified 9 августа, 05:34
Updated 9 августа, 05:34
В управлении транспорта администрации Владивостока разъяснили: на днях была проведена проверка транспортных средств, которая показала: кондиционеры в общественном транспорте Владивостока находятся в исправном состоянии. Кстати, проверяют водителей общественного транспорта города не только специалисты мэрии.
Но полномочий следить за тем, какая температура в салоне автобуса, включил водитель кондиционер или обошёлся «естественной вентиляцией» в виде открытых окон, у сотрудников администрации города нет. Это компетенция Роспотребнадзора.
Так что если в автобусе, в котором вы едете, жарко, душно, а развесёлый водитель и ухом не ведёт (тратить топливо на работу кондиционера ему жалко, словно из своего кармана наливает), звоните в Роспотребнадзор — 227-74-15 или пишите на сайт ведомства.
— Отметим, что абсолютно всем руководителям автотранспортных предприятий дано указание довести до всего водительского состава информацию о необходимости включения кондиционеров жаркую погоду, — подчеркнули в управлении транспорта. — Также по результатам проверки в управление Роспотребнадзора направлено письмо о необходимости проведения проверок температурного режима в салонах автобусов — в связи с жалобами пассажиров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что столицу ДФО и край накрыла жара.