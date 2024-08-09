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Posted 9 августа, 05:32

Published 9 августа, 05:32

Modified 9 августа, 05:34

Updated 9 августа, 05:34

Правила работы кондиционеров в автобусах разъяснили жителям Приморского края

Что делать, если в автобусе духота, разъяснили пассажирам Владивостока

9 августа 2024, 05:32
Фото: 1MI.

Правила работы кондиционеров в автобусах разъяснили жителям Приморского края

Сюжет
Общественный транспорт
90 процентов общественного транспорта Владивостока — в частности, речь идёт об автобусах — оснащены системами кондиционирования. К сожалению, не всегда они включены. Люди изнывают от жары, открывают настежь окна в салоне. А водители подчас и ухом не ведут. Они топливо экономят.

В управлении транспорта администрации Владивостока разъяснили: на днях была проведена проверка транспортных средств, которая показала: кондиционеры в общественном транспорте Владивостока находятся в исправном состоянии. Кстати, проверяют водителей общественного транспорта города не только специалисты мэрии.

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Но полномочий следить за тем, какая температура в салоне автобуса, включил водитель кондиционер или обошёлся «естественной вентиляцией» в виде открытых окон, у сотрудников администрации города нет. Это компетенция Роспотребнадзора.

Фото: vostokmedia.com

Так что если в автобусе, в котором вы едете, жарко, душно, а развесёлый водитель и ухом не ведёт (тратить топливо на работу кондиционера ему жалко, словно из своего кармана наливает), звоните в Роспотребнадзор — 227-74-15 или пишите на сайт ведомства.

— Отметим, что абсолютно всем руководителям автотранспортных предприятий дано указание довести до всего водительского состава информацию о необходимости включения кондиционеров жаркую погоду, — подчеркнули в управлении транспорта. — Также по результатам проверки в управление Роспотребнадзора направлено письмо о необходимости проведения проверок температурного режима в салонах автобусов — в связи с жалобами пассажиров.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что столицу ДФО и край накрыла жара.

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#Новости#Владивосток#Общественный транспорт#Автобусы#Транспорт#Приморский край
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