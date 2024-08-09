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Posted 9 августа, 06:01

Published 9 августа, 06:01

Modified 15 октября, 07:21

Updated 15 октября, 07:21

Даже немножечко, чайная ложечка: приморцам рассказали пользе и вреде мёда

9 августа 2024, 06:01

Как правильно есть мёд, рассказали медики жителям Приморского края

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Сельхозпродукция
Приморский мёд — уникальный по многим свойствам продукт. В нашем крае — целые массивы липы, множество таёжных дикоросов, на которых пчёлы собирают нектар. Так и становится приморский таёжный мёд не только вкусным, но и особенно полезным.

Однако чтобы каждая съеденная вами ложка мёда приносила пользу, нужно знать правила и соблюдать их. И главное — не уподобляться знаменитому и всеми любимому медвежонку, который горестно сетовал, что «мёд если есть — то его сразу нет». А вот интересно, был бы счастлив Винни-Пух, если бы попал на грядущий в Приморье фестиваль мёда?

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— Мёд относится к числу действительно полезных продуктов, — говорит врач-аллерголог высшей категории, заведующая поликлиническим отделением клинического центра аллергологии и иммунологии Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Григорьева. — Он содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины группы В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы, благодаря которым мед обладает противовоспалительными и противомикробным действием.

Наталья Григорьева подчеркнула: здоровому человеку достаточно всего двух столовых ложек мёда в день, чтобы получить все витамины и микроэлементвы, необходимые для укрепления иммунной системы. Но поскольку, как известно, здоровых нет, а есть недообследованные, то увлекаться и есть мёд столовыми ложками не стоит. Он может быть опасен для людей с нарушением обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом. Поэтому в день следует съедать одну чайную ложку мёда, максимум — три, если уж очень хочется.

Также мёд может вызывать аллергию. Причём проявляется она по-разному.

— У кого-то могут наблюдаться болезненное вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота, диарея. В более сложных случаях могут появляться головные боли, головокружение, вплоть до обмороков. При этом аллергик может по-разному реагировать на сорта меда: одни переносятся отлично, другие вызывают аллергическую реакцию. К аллергическому приступу также может привести и злоупотребление медом, — рассказала врач.

Для профилактики ОРВИ специалист посоветовала добавлять в чай чайную ложку меда, лимон и имбирь, а также пить теплое молоко с медом.

— Но помните: мед нельзя добавлять в жидкость, температура которой выше 40 градусов: в кипятке он теряет свои целебные свойства. А если нагреть мед до 42 градусов, это не только разрушит многие полезные вещества в его составе, но и приведет к выделению веществ, вредных для организма человека. Поэтому добавляйте мед уже после того, как чай заварится, и вода немного остынет, — пояснила эксперт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморья Олег Кожемяко намерен сделать наш край медовой столицей ДФО.

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#Новости#Владивосток#Здоровье#Мёд#Сельхозпродукция#Приморский край#Приморский мёд
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