Даже немножечко, чайная ложечка: приморцам рассказали пользе и вреде мёда

Наталья Григорьева подчеркнула: здоровому человеку достаточно всего двух столовых ложек мёда в день, чтобы получить все витамины и микроэлементвы, необходимые для укрепления иммунной системы. Но поскольку, как известно, здоровых нет, а есть недообследованные, то увлекаться и есть мёд столовыми ложками не стоит. Он может быть опасен для людей с нарушением обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом. Поэтому в день следует съедать одну чайную ложку мёда, максимум — три, если уж очень хочется.