Дожди и похолодание: в Приморском крае погода напомнит о приближении осени

Posted 9 августа, 04:13
Published 9 августа, 04:13
Modified 9 августа, 04:15
Updated 9 августа, 04:15
Вчера в Приморье максимальный температурный фон составил 27 — 33 °С. Местами прошли грозовые дожди. Однако сегодня, по данным «Примгидромета», регион окажется под влиянием нового фронта, — осадки вновь обрушатся на некоторые районы. Но уже ночью гребень охотского антициклона прогонит дожди с мучительной духотой и спровоцирует понижение температур на 1 — 3 градусов.
В воскресенье столбики термометров поползут вниз. Днем воздух успеет прогреться до 22 — 28 °С, на востоке до 15 — 21 °С. Ночью станет по-осеннему холодно — 8 — 21°С, прохладу ощутят восточные районы.
Во Владивостоке сегодняшняя жара тоже сменится свежестью. В субботу днем температура воздуха составит 21 — 24 °С. В воскресенье станет холоднее на 1 — 2 градуса. Более того, утром ожидается морось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на погоду в Приморье может повлиять тайфун Maria, который совсем скоро достигнет Японского моря.