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Posted 9 августа, 04:13

Published 9 августа, 04:13

Modified 9 августа, 04:15

Updated 9 августа, 04:15

Осадки и понижение температур сменят душную погоду в Приморье

Дожди и похолодание: в Приморском крае погода напомнит о приближении осени

9 августа 2024, 04:13
Фото: vostokmedia.com.

Осадки и понижение температур сменят душную погоду в Приморье

Сюжет
Погода
Невыносимая духота властвует в Приморском крае. Но летний зной сменится осенним «вайбом», который ожидается в ближайшие выходные.

Вчера в Приморье максимальный температурный фон составил 27 — 33 °С. Местами прошли грозовые дожди. Однако сегодня, по данным «Примгидромета», регион окажется под влиянием нового фронта, — осадки вновь обрушатся на некоторые районы. Но уже ночью гребень охотского антициклона прогонит дожди с мучительной духотой и спровоцирует понижение температур на 1 — 3 градусов.

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В воскресенье столбики термометров поползут вниз. Днем воздух успеет прогреться до 22 — 28 °С, на востоке до 15 — 21 °С. Ночью станет по-осеннему холодно — 8 — 21°С, прохладу ощутят восточные районы.

Во Владивостоке сегодняшняя жара тоже сменится свежестью. В субботу днем температура воздуха составит 21 — 24 °С. В воскресенье станет холоднее на 1 — 2 градуса. Более того, утром ожидается морось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на погоду в Приморье может повлиять тайфун Maria, который совсем скоро достигнет Японского моря.

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