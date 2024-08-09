Дожди и похолодание: в Приморском крае погода напомнит о приближении осени

Вчера в Приморье максимальный температурный фон составил 27 — 33 °С. Местами прошли грозовые дожди. Однако сегодня, по данным «Примгидромета», регион окажется под влиянием нового фронта, — осадки вновь обрушатся на некоторые районы. Но уже ночью гребень охотского антициклона прогонит дожди с мучительной духотой и спровоцирует понижение температур на 1 — 3 градусов.