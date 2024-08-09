И не будет дождя? Погода удивит жителей Приморья в первый выходной день

Posted 9 августа, 09:51
Published 9 августа, 09:51
Modified 9 августа, 09:51
Updated 9 августа, 09:51
В среду, 10 августа, погода в Приморье будет определяться гребнем антициклона. Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, однако днем существенных осадков не предсказывается. Ветер южный и юго-восточный, умеренной силы, создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем ветер может усилиться до сильного. Температура воздуха ночью составит +19…+21°C, а днем ожидается +21…+23°C.
В Уссурийске также будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Здесь ветер будет слабым, а температура воздуха ночью составит +20…+22°C, днем поднимется до +27…+29°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и умеренным восточным и юго-восточным ветром. Ночью температура будет колебаться в пределах +19…+21°C, а днем достигнет +26…+28°C.
Температура воды в прибрежных зонах также порадует: в Амурском заливе составит +23°C, в заливе Находка — +20°C, а в заливе Посьета — +24°C.