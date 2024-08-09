И не будет дождя? Погода удивит жителей Приморья в первый выходной день

В среду, 10 августа, погода в Приморье будет определяться гребнем антициклона. Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, однако днем существенных осадков не предсказывается. Ветер южный и юго-восточный, умеренной силы, создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.