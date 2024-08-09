Настоящая халява поджидает автомобилистов в центре Владивостока

Сотрудник «Цифрового Приморья» сообщил, что оплата стоянки невозможна из-за технического сбоя. Над устранением проблем трудятся специалисты. По прогнозам экспертов, работы завершатся уже сегодня. Также работник организации подтвердил, что сегодня паркрайты действительно не ездят.