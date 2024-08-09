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Posted 9 августа, 03:49

Published 9 августа, 03:49

Modified 9 августа, 03:51

Updated 9 августа, 03:51

Приятная неожиданность ждет водителей на улицах Владивостока в Приморском крае

Настоящая халява поджидает автомобилистов в центре Владивостока

9 августа 2024, 03:49
Фото: vostokmedia.com.

Приятная неожиданность ждет водителей на улицах Владивостока в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
Комфорт — это всегда приятно. А бесплатно и удобно — идеальное сочетание, которое, к слову, стало доступным для жителей Владивостока. Правда ненадолго.

В новых медиа появилась информация о том, что во Владивостоке платные парковки не взимают плату с автомобилистов. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил о причинах «халявной» стоянки в центре дальневосточной столицы.

Сотрудник «Цифрового Приморья» сообщил, что оплата стоянки невозможна из-за технического сбоя. Над устранением проблем трудятся специалисты. По прогнозам экспертов, работы завершатся уже сегодня. Также работник организации подтвердил, что сегодня паркрайты действительно не ездят.

Получается, парковка, до устранения сбоя, будет бесплатной.

Ранее «Восток-Медиа» писало о суровых разборках на одной из стоянок Уссурийска.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Автомобилисты#Прогнозы#Приморский край#Цифровое Приморье#Парковки#Специалисты
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