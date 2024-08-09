Настоящая халява поджидает автомобилистов в центре Владивостока

Posted 9 августа, 03:49
Published 9 августа, 03:49
Modified 9 августа, 03:51
Updated 9 августа, 03:51
В новых медиа появилась информация о том, что во Владивостоке платные парковки не взимают плату с автомобилистов. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил о причинах «халявной» стоянки в центре дальневосточной столицы.
Сотрудник «Цифрового Приморья» сообщил, что оплата стоянки невозможна из-за технического сбоя. Над устранением проблем трудятся специалисты. По прогнозам экспертов, работы завершатся уже сегодня. Также работник организации подтвердил, что сегодня паркрайты действительно не ездят.
Получается, парковка, до устранения сбоя, будет бесплатной.
Ранее «Восток-Медиа» писало о суровых разборках на одной из стоянок Уссурийска.