«Не смотрите на Москву»: танцевальный вечер с топ-артистами прошел во Владивостоке

Владивосток — это место для развития талантов, в том числе и танцевальных. Так, артисты посоветовали молодым ребятам не мечтать о Москве как о сказке, которая взнесет их популярность и профессионализм до небес. Столица, по словам участников, может быть одним из этапов становления танцора, но никак не конечной целью карьеры.