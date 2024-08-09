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Posted 9 августа, 12:09

Published 9 августа, 12:09

Modified 11 августа, 05:25

Updated 11 августа, 05:25

«Не смотрите на Москву»: танцевальный вечер с топ-артистами прошел во Владивостоке

«Не смотрите на Москву»: танцевальный вечер с топ-артистами прошел во Владивостоке

9 августа 2024, 12:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Фестиваль
Танцевальный джем с известными танцорами и хореографами стал ярким событием первых мероприятий масштабного «ВДК Феста» (18+).

8 августа одной из самых зажигательных площадок «ВДК Феста» (18+) стала площадь Адмирала Фокина. С самого утра жизнь на локации кипела — здесь проходили прослушивания и отборочный тур в рамках вокального трека фестиваля, а под вечер площадь стала местом силы танцоров самых разных жанров.

Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке, Молодежной столице России, собрались известные на всю страну представители современного танцевального искусства:

  • Олег Клевакин — победитель в многочисленных конкурсах хореографии в СНГ, актер спектаклей театра, преподаватель Московского Государственного института культуры;
  • Вахо (Вахтанг Хурцилава) — актер спектаклей, победитель в многочисленных батлах СНГ и Европы;
  • Michelle Beatz (Михаил Никифоров) — хореограф артиста «Мот», победитель в многочисленных конкурсах хореографии в СНГ, Choreographer года по версии VOLGA CHAMP, хореограф проекта «Песни» (16+) от ТНТ;
  • Rhytmhgate — южнокорейский танцор, победитель батлов Funkinstylez MATM, Fusion concept, Hip Hop International;
  • Инна Иванова — многократная участница, призер и победитель городских, российских и международных танцевальных фестивалей, генеральный директор и художественный руководитель ​студии современного танца из Владивостока.
Фото: vostokmedia.com

Жители города смогли пообщаться со звездами, многих из которых они раньше видели в танцевальных и песенных шоу федеральных телеканалов. Топ-дэнсеры рассказали владивостокцам о том, как складывался карьерный путь и как места их взросления повлияли на их творчество.

Владивосток — это место для развития талантов, в том числе и танцевальных. Так, артисты посоветовали молодым ребятам не мечтать о Москве как о сказке, которая взнесет их популярность и профессионализм до небес. Столица, по словам участников, может быть одним из этапов становления танцора, но никак не конечной целью карьеры.

«Не падайте духом, не смотрите на Москву. Присматривайтесь к вашему городу, ищите свой „внутряк“, и вы поймете, что много стилей, разных оригинальностей есть у вас и среди вас», — отметил Олег Клевакин.
Фото: vostokmedia.com

О том, как Владивосток может стать драйвером танцевальной карьеры, гостям «ВДК Феста» рассказала Инна Иванова. Хореограф со стажем поддержала начинающих танцоров из родного города, и поделилось простым, но очень важным советом — не останавливаться на своем пути:

«Не место красит человека, а человек место. Всем сердцем люблю Владивосток, мне нравится наша „движуха“, наша молодежь. У нас есть перспективы роста и развития в танце, главное — мечтать и верить, что у вас все получится», — рассказала Инна.
Фото: vostokmedia.com

После открытого разговора с артистами стартовал танцевальный джем — вечеринка, во время которой дэнсеры не соревнуются, а просто наслаждаются процессом, по очереди выходя в центр круга.

Проявить свои таланты в искусстве современного танца смогли не только топ-артисты, но и гости фестиваля. Диджей играл сет из хип-хоп музыки, ритм которой позволял подхватить музыку на лету и органично встроиться в общую атмосферу, а толпа все время подбадривала танцоров.

Фото: vostokmedia.com

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно добраться до разных локаций ВДК Феста — масштабном и ярком фестивале, который продлится во Молодежной столице до 10 августа.

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#Спецпроекты#Фестиваль#Владивосток#Молодежь#Музыка#Фото#Танцы#Творчество#Молодежная столица России
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