«Не смотрите на Москву»: танцевальный вечер с топ-артистами прошел во Владивостоке

Posted 9 августа, 12:09
Published 9 августа, 12:09
Modified 11 августа, 05:25
Updated 11 августа, 05:25
8 августа одной из самых зажигательных площадок «ВДК Феста» (18+) стала площадь Адмирала Фокина. С самого утра жизнь на локации кипела — здесь проходили прослушивания и отборочный тур в рамках вокального трека фестиваля, а под вечер площадь стала местом силы танцоров самых разных жанров.
Во Владивостоке, Молодежной столице России, собрались известные на всю страну представители современного танцевального искусства:
Жители города смогли пообщаться со звездами, многих из которых они раньше видели в танцевальных и песенных шоу федеральных телеканалов. Топ-дэнсеры рассказали владивостокцам о том, как складывался карьерный путь и как места их взросления повлияли на их творчество.
Владивосток — это место для развития талантов, в том числе и танцевальных. Так, артисты посоветовали молодым ребятам не мечтать о Москве как о сказке, которая взнесет их популярность и профессионализм до небес. Столица, по словам участников, может быть одним из этапов становления танцора, но никак не конечной целью карьеры.
«Не падайте духом, не смотрите на Москву. Присматривайтесь к вашему городу, ищите свой „внутряк“, и вы поймете, что много стилей, разных оригинальностей есть у вас и среди вас», — отметил Олег Клевакин.
О том, как Владивосток может стать драйвером танцевальной карьеры, гостям «ВДК Феста» рассказала Инна Иванова. Хореограф со стажем поддержала начинающих танцоров из родного города, и поделилось простым, но очень важным советом — не останавливаться на своем пути:
«Не место красит человека, а человек место. Всем сердцем люблю Владивосток, мне нравится наша „движуха“, наша молодежь. У нас есть перспективы роста и развития в танце, главное — мечтать и верить, что у вас все получится», — рассказала Инна.
После открытого разговора с артистами стартовал танцевальный джем — вечеринка, во время которой дэнсеры не соревнуются, а просто наслаждаются процессом, по очереди выходя в центр круга.
Проявить свои таланты в искусстве современного танца смогли не только топ-артисты, но и гости фестиваля. Диджей играл сет из хип-хоп музыки, ритм которой позволял подхватить музыку на лету и органично встроиться в общую атмосферу, а толпа все время подбадривала танцоров.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, как можно добраться до разных локаций ВДК Феста — масштабном и ярком фестивале, который продлится во Молодежной столице до 10 августа.