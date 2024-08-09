Нет спасения даже в тени: мучительная жара охватила Приморский край — фото

Posted 9 августа, 06:29
Published 9 августа, 06:29
Modified 9 августа, 06:31
Updated 9 августа, 06:31
Изнурительная жара наблюдается во многих районах Приморья. Страдания горожан дальневосточной столицы начались ранним утром.
Мучительной жарой поделились также жители Партизанска. В данном муниципалитете зафиксировали 37 градусов в тени.
Затем очевидец проверил температуру под лучами солнца. Столбик термометра поднялся до 45 градусов.
К слову, в Спасском районе тоже достаточно жарко, к 16 часам температура воздуха составила 36 градусов. Не исключено, что в полдень значения были выше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мучительная духота задержится в Приморье ненадолго. В ближайшие дни в крае станет по-осеннему прохладно.