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Posted 9 августа, 06:29

Published 9 августа, 06:29

Modified 9 августа, 06:31

Updated 9 августа, 06:31

Невероятно душная погода зафиксирована в разных районах Приморья

Нет спасения даже в тени: мучительная жара охватила Приморский край — фото

9 августа 2024, 06:29
Фото: 1MI.

Невероятно душная погода зафиксирована в разных районах Приморья

Сюжет
Погода
Жители Приморского края в ужасе — от невыносимой жары негде укрыться. Спастись можно только дома, желательно под кондиционером.

Изнурительная жара наблюдается во многих районах Приморья. Страдания горожан дальневосточной столицы начались ранним утром.

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Мучительной жарой поделились также жители Партизанска. В данном муниципалитете зафиксировали 37 градусов в тени.

Затем очевидец проверил температуру под лучами солнца. Столбик термометра поднялся до 45 градусов.

К слову, в Спасском районе тоже достаточно жарко, к 16 часам температура воздуха составила 36 градусов. Не исключено, что в полдень значения были выше.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мучительная духота задержится в Приморье ненадолго. В ближайшие дни в крае станет по-осеннему прохладно.

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