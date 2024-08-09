vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 августа, 03:34

Published 9 августа, 03:34

Modified 9 августа, 03:36

Updated 9 августа, 03:36

Дорожный коллапс сковал движение в пригороде Владивостока в Приморском крае

Ни выехать, ни заехать: в пригороде Владивостока жуткие пробки — фото

9 августа 2024, 03:34
Фото: 1MI.

Дорожный коллапс сковал движение в пригороде Владивостока в Приморском крае

Сюжет
Погода
Автомобилисты страдают в беспробудной пробке на въезде во Владивосток. Вероятно, участники столпотворения без работающих кондиционеров в машине испытывают мучения погодой в невыносимо жаркий день.

Огромная пробка сковала движение во Владивосток на аэропортовской трассе. Однако это не единственный коллапс, который не пускает автомобилистов в дальневосточную столицу.

Месиво из авто: массовая авария заблокировала дорогу из аэропорта в Приморье — видео
Узнать подробнее

На Седанке образовался дорожный коллапс. Судя по кадрам, на выезде тоже наблюдается столпотворение.

Не исключено, что многие горожане отправляются отдохнуть, ведь впереди выходные, а пятничная погода располагает к поездкам на побережье. Кто-то явно уже стремится попасть на Шамору, а некоторые, возможно, простаивают на пути к Русскому острову, как случилось накануне.

Отдых с нюансиком: жуткая пробка сковала дорогу к популярному пляжу Приморья — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Один утонул, другой заглох: ливни наносят удар по автомобилям во Владивостоке — видео«Начались мучения»: на популярные пляжи Приморья не пробраться — видео«Купаться по очереди будем?»: жуткая пробка собралась в сторону пляжа во Владивостоке
#Новости#Погода#Дорога#Владивосток#Транспорт#Выходные#Пробка#Автомобилисты#Отдых#Приморский край#Русский остров#Седанка#Побережье#Аэропортовская трасса#Выезд#Шамора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика