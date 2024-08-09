Ни выехать, ни заехать: в пригороде Владивостока жуткие пробки — фото

Не исключено, что многие горожане отправляются отдохнуть, ведь впереди выходные, а пятничная погода располагает к поездкам на побережье. Кто-то явно уже стремится попасть на Шамору, а некоторые, возможно, простаивают на пути к Русскому острову, как случилось накануне.