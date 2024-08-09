Работает с психологом: информация о девочке, выжившей на Цинковом озере в Приморье

Ребенок, чудом выживший на озере в Приморском крае, идет на поправку

Сюжет Больница

Жители Приморского края с содроганием в сердце следят за девочкой, которая выжила в трагедии на Цинковом озере. Владивостокские специалисты борются за здоровье ребенка. Отец девочки тоже участвует в нелегком деле. Подробностями из больницы поделились медики.