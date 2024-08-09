Работает с психологом: информация о девочке, выжившей на Цинковом озере в Приморье

Posted 9 августа, 07:43
Published 9 августа, 07:43
Modified 9 августа, 07:45
Updated 9 августа, 07:45
Ребенок проходит лечение во Владивостокской клинической больнице №2, сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.
Подростка выхаживают нейрохирурги. Врачи отметили положительную динамику в выздоровлении. Пациентка уже встает и прогуливается по коридору отделения.
Помимо физического восстановления, специалисты лечат душу юной жительницы края, — с девочкой работает психолог. Более того, отец пострадавшей находится рядом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медработники готовились к аварийной посадке самолета, на борту которого было 162 человек.