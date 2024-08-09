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Posted 9 августа, 07:43

Published 9 августа, 07:43

Modified 9 августа, 07:45

Updated 9 августа, 07:45

Ребенок, чудом выживший на озере в Приморском крае, идет на поправку

Работает с психологом: информация о девочке, выжившей на Цинковом озере в Приморье

9 августа 2024, 07:43
Фото: 1MI.

Ребенок, чудом выживший на озере в Приморском крае, идет на поправку

Сюжет
Больница
Жители Приморского края с содроганием в сердце следят за девочкой, которая выжила в трагедии на Цинковом озере. Владивостокские специалисты борются за здоровье ребенка. Отец девочки тоже участвует в нелегком деле. Подробностями из больницы поделились медики.

В Кавалеровском округе девочка чудом выжила в страшной трагедии на Цинковом озере.

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Ребенок проходит лечение во Владивостокской клинической больнице №2, сообщает пресс-служба Минздрава Приморья.

Подростка выхаживают нейрохирурги. Врачи отметили положительную динамику в выздоровлении. Пациентка уже встает и прогуливается по коридору отделения.

Помимо физического восстановления, специалисты лечат душу юной жительницы края, — с девочкой работает психолог. Более того, отец пострадавшей находится рядом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медработники готовились к аварийной посадке самолета, на борту которого было 162 человек.

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