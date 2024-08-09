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Posted 9 августа, 07:13

Published 9 августа, 07:13

Modified 9 августа, 07:15

Updated 9 августа, 07:15

Знаменитое место среди туристов пустует в Приморье

«Редкое зрелище»: пустует популярнейший пляж Приморского края — фото

9 августа 2024, 07:13
Фото: vostokmedia.com.

Знаменитое место среди туристов пустует в Приморье

Сюжет
Туризм
Ливадийский берег оказался не востребован в солнечный день. Жители Приморского края удивлены, куда же подевались все отпускники и путешественники?

Приморцы нередко делятся фотографиями невероятных морских берегов, на которых не замечены толпы туристов.

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Однако сегодня в новых медиа появился снимок, сделанный на пляже Ливадии, который удивил подписчиков социальных сетей. Излюбленный песчаный берег оказался почти пуст.

Комментаторы негодуют: «А где все люди?!» — изумилась девушка. Ответ не заставил себя ждать: «Наверное, все на Русском острове», — намекнул приморец на огромное количество отдыхающих во Владивостоке.

К слову, именитый остров дальневосточной столицы действительно имеет спрос среди туристов. Огромные пробки на Чуркине тому подтверждение.

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