«Редкое зрелище»: пустует популярнейший пляж Приморского края — фото

Posted 9 августа, 07:13
Published 9 августа, 07:13
Modified 9 августа, 07:15
Updated 9 августа, 07:15
Приморцы нередко делятся фотографиями невероятных морских берегов, на которых не замечены толпы туристов.
Однако сегодня в новых медиа появился снимок, сделанный на пляже Ливадии, который удивил подписчиков социальных сетей. Излюбленный песчаный берег оказался почти пуст.
Комментаторы негодуют: «А где все люди?!» — изумилась девушка. Ответ не заставил себя ждать: «Наверное, все на Русском острове», — намекнул приморец на огромное количество отдыхающих во Владивостоке.
К слову, именитый остров дальневосточной столицы действительно имеет спрос среди туристов. Огромные пробки на Чуркине тому подтверждение.