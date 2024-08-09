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Posted 9 августа, 07:24

Published 9 августа, 07:24

Modified 31 августа, 14:52

Updated 31 августа, 14:52

Сделай куколку — счастливой будешь: женщин Приморья научат, как изменить судьбу

9 августа 2024, 07:24

Мастер-классы «Куклы женской судьбы» (6+) пройдут во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Особая кукла — женская, хранительница тайной магии и домашнего счастья — есть у вас такая? А ведь можно не просто научиться и сделать самой, но и узнать, почему женские куколки на Руси считались обязательным атрибутом дома.

В Приморском краевом центре народной культуры весь август работает выставка вышивки и рукоделия «Три девицы под окном» (6+). Посвящена она, как явствует из названия, знаменитой сказке Пушкина, а еще знакомит жителей и гостей города с «делами давно минувших дней, преданьями старины глубокой» — с русскими и славянскими обрядами, традициями, рукоделием. Заметим, о старине глубокой рассказывает и выставка «Сны Сибири», что проходит в музее-заповеднике имени Арсеньева.

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В течение всего месяца в рамках выставки будут проходить лекции (6+) и мастер-классы (6+), вход на которые, как и на выставку, бесплатный. Интересно, что на мастер-классах можно будет не только сделать для себя куклу женской судьбы, но и научиться, например, ткачеству.

Знакомьтесь с расписанием.

Лекции

14 августа, 16 часов — «Едим, как Пушкин»
16 августа, 17 часов — «Жизнь русской крестьянской девушки до замужества»

Мастер-классы «Куклы женской судьбы»:

10 августа — «Матушкино (Материнское) благословение» (с 11 до 17 часов); 11:00 -17:00
17 августа — «Успешница» (с 13 до 17 часов).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где на набережной Спортивной гавани будут проходить мастер-классы по рукоделию.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край#Приморский краевой центр народной культуры
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