Сделай куколку — счастливой будешь: женщин Приморья научат, как изменить судьбу

В течение всего месяца в рамках выставки будут проходить лекции (6+) и мастер-классы (6+), вход на которые, как и на выставку, бесплатный. Интересно, что на мастер-классах можно будет не только сделать для себя куклу женской судьбы, но и научиться, например, ткачеству.