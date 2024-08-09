Сделай куколку — счастливой будешь: женщин Приморья научат, как изменить судьбу

Posted 9 августа, 07:24
Published 9 августа, 07:24
Modified 31 августа, 14:52
Updated 31 августа, 14:52
В Приморском краевом центре народной культуры весь август работает выставка вышивки и рукоделия «Три девицы под окном» (6+). Посвящена она, как явствует из названия, знаменитой сказке Пушкина, а еще знакомит жителей и гостей города с «делами давно минувших дней, преданьями старины глубокой» — с русскими и славянскими обрядами, традициями, рукоделием. Заметим, о старине глубокой рассказывает и выставка «Сны Сибири», что проходит в музее-заповеднике имени Арсеньева.
В течение всего месяца в рамках выставки будут проходить лекции (6+) и мастер-классы (6+), вход на которые, как и на выставку, бесплатный. Интересно, что на мастер-классах можно будет не только сделать для себя куклу женской судьбы, но и научиться, например, ткачеству.
Знакомьтесь с расписанием.
Лекции
14 августа, 16 часов — «Едим, как Пушкин»
16 августа, 17 часов — «Жизнь русской крестьянской девушки до замужества»
Мастер-классы «Куклы женской судьбы»:
10 августа — «Матушкино (Материнское) благословение» (с 11 до 17 часов); 11:00 -17:00
17 августа — «Успешница» (с 13 до 17 часов).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где на набережной Спортивной гавани будут проходить мастер-классы по рукоделию.