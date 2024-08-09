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Posted 9 августа, 06:00

Published 9 августа, 06:00

Modified 9 августа, 06:33

Updated 9 августа, 06:33

Невероятное творение природы попало на камеру в Приморском крае

«Впервые такое вижу»: необычайно красивый феномен изумил жителей Приморья — фото

9 августа 2024, 06:00
Фото: 1MI.

Невероятное творение природы попало на камеру в Приморском крае

Сюжет
Погода
В небе над Приморским краем развернулось изумительное зрелище. Очевидцы поспешили запечатлеть редкое явление.

Природа не перестает удивлять приморцев, особенно в преддверии неоднозначной погодной обстановки.

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В Лесозаводске горожане заметили в небе необычное атмосферное оптическое явление. Принято считать, что гало являются предвестниками дождей.

«Впервые такое вижу. Наверное, грядет действительно что-то необычное», — отметила девушка.

Важно отметить, что метеорологический феномен появился именно тогда, когда в крае ожидается циклон. Более того, не исключен удар тайфуна, который уже устремился в сторону Японского моря.

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#Новости#Погода#Владивосток#Дождь#Тайфун#Природа#Циклон#Приморский край#Лесозаводск#Приморье#Японское море#Происшествия
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