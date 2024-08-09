«Впервые такое вижу»: необычайно красивый феномен изумил жителей Приморья — фото

Posted 9 августа, 06:00
Published 9 августа, 06:00
Modified 9 августа, 06:33
Updated 9 августа, 06:33
В Лесозаводске горожане заметили в небе необычное атмосферное оптическое явление. Принято считать, что гало являются предвестниками дождей.
«Впервые такое вижу. Наверное, грядет действительно что-то необычное», — отметила девушка.
Важно отметить, что метеорологический феномен появился именно тогда, когда в крае ожидается циклон. Более того, не исключен удар тайфуна, который уже устремился в сторону Японского моря.