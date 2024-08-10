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Posted 10 августа, 01:35

Published 10 августа, 01:35

Modified 10 августа, 01:37

Updated 10 августа, 01:37

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока на Хайнань

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока на Хайнань

10 августа 2024, 01:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Аэрофлот
С 2 сентября «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на популярный китайский курорт — остров Хайнань, Санья. Пассажиры из Владивостока смогут летать на этот курорт три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Из Хабаровска первые рейсы на Хайнань начнутся 3 сентября, с вылетами по вторникам и субботам. А из Новосибирска перелеты стартуют с 5 сентября и будут доступны по четвергам и воскресеньям.

Полеты будут выполняться на современных и удобных самолетах Boeing 737-800, которые оснащены двумя классами обслуживания: бизнес-класс на 20 мест и эконом-класс на 138 мест. Билеты уже доступны для покупки, что позволит заранее спланировать отдых на живописном острове Хайнань, который славится своими пляжами и теплыми водами.

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#Хабаровск#Владивосток#Аэрофлот#Новосибирск#Пляжи
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