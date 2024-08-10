«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока на Хайнань

Posted 10 августа, 01:35
Published 10 августа, 01:35
Modified 10 августа, 01:37
Updated 10 августа, 01:37
Из Хабаровска первые рейсы на Хайнань начнутся 3 сентября, с вылетами по вторникам и субботам. А из Новосибирска перелеты стартуют с 5 сентября и будут доступны по четвергам и воскресеньям.
Полеты будут выполняться на современных и удобных самолетах Boeing 737-800, которые оснащены двумя классами обслуживания: бизнес-класс на 20 мест и эконом-класс на 138 мест. Билеты уже доступны для покупки, что позволит заранее спланировать отдых на живописном острове Хайнань, который славится своими пляжами и теплыми водами.