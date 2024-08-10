Человек и кошка спасены из пожара в Приморье

Posted 10 августа, 04:08
Published 10 августа, 04:08
Modified 10 августа, 04:10
Updated 10 августа, 04:10
По информации МЧС России по Приморскому краю, пожарные обнаружили внутри квартиры мужчину и женщину, которые просили о помощи. Спасатели оперативно проникли внутрь, вытащили пострадавших, а также спасли их кошку. Кроме того, были эвакуированы семь жильцов дома.
Пожар охватил площадь около 23 квадратных метров, распространившись на балкон четвертого этажа. К счастью, погибших и травмированных нет. Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электроприбора.