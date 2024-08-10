Человек и кошка спасены из пожара в Приморье

По информации МЧС России по Приморскому краю, пожарные обнаружили внутри квартиры мужчину и женщину, которые просили о помощи. Спасатели оперативно проникли внутрь, вытащили пострадавших, а также спасли их кошку. Кроме того, были эвакуированы семь жильцов дома.