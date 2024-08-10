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Posted 10 августа, 04:08

Published 10 августа, 04:08

Modified 10 августа, 04:10

Updated 10 августа, 04:10

Человек и кошка спасены из пожара в Приморье

Человек и кошка спасены из пожара в Приморье

10 августа 2024, 04:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В многоквартирном доме на проспекте Мира в Находке произошел пожар, в результате которого загорелась квартира на третьем этаже. Сильное задымление и пламя из окон привлекли внимание сотрудников МЧС, которые незамедлительно прибыли на место происшествия.

По информации МЧС России по Приморскому краю, пожарные обнаружили внутри квартиры мужчину и женщину, которые просили о помощи. Спасатели оперативно проникли внутрь, вытащили пострадавших, а также спасли их кошку. Кроме того, были эвакуированы семь жильцов дома.

Пожар охватил площадь около 23 квадратных метров, распространившись на балкон четвертого этажа. К счастью, погибших и травмированных нет. Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электроприбора.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Пожар#МЧС#Спасение#Владивосток#Приморский край#Пострадавшие#Приморье#Происшествия
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