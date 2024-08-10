Еще немного денег: приморец выплатил круглую сумму за ДТП

Posted 10 августа, 06:51
Published 10 августа, 06:51
Modified 10 августа, 06:53
Updated 10 августа, 06:53
Авария произошла из-за того, что водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу, нарушив безопасный боковой интервал. Пострадавший владелец кроссовера обратился в суд с требованием компенсировать оставшуюся часть стоимости ремонта, которая превышала 1,2 миллиона рублей.
Суд обязал виновника ДТП выплатить недостающую сумму. После начала исполнительного производства было выплачено более 500 тысяч рублей, но оставшаяся сумма не была погашена в установленный срок. В результате на банковский счет должника был наложен исполнительный сбор.