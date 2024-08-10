vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа, 06:51

Published 10 августа, 06:51

Modified 10 августа, 06:53

Updated 10 августа, 06:53

Еще немного денег: приморец выплатил круглую сумму за ДТП

Еще немного денег: приморец выплатил круглую сумму за ДТП

10 августа 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Приморского края выплатил около 900 тысяч рублей на ремонт кроссовера, пострадавшего в ДТП. Несмотря на выплату страховой компанией 400 тысяч рублей, эта сумма не покрыла расходы на восстановление премиального автомобиля.

Авария произошла из-за того, что водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу, нарушив безопасный боковой интервал. Пострадавший владелец кроссовера обратился в суд с требованием компенсировать оставшуюся часть стоимости ремонта, которая превышала 1,2 миллиона рублей.

Суд обязал виновника ДТП выплатить недостающую сумму. После начала исполнительного производства было выплачено более 500 тысяч рублей, но оставшаяся сумма не была погашена в установленный срок. В результате на банковский счет должника был наложен исполнительный сбор.

#Суд#Страхование#Приморский край#ДТП#Авария#Компенсация#Toyota Prius
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика