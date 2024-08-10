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Posted 10 августа, 02:54

Published 10 августа, 02:54

Modified 10 августа, 02:56

Updated 10 августа, 02:56

«Лихо закрутил»: машина за миллионы разлетелась по дороге во Владивостоке

«Лихо закрутил»: машина за миллионы разлетелась по дороге во Владивостоке

10 августа 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Полиция
Во Владивостоке на Партизанском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. В аварии пострадали два человека, им назначено амбулаторное лечение.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G63 двигался по Партизанскому проспекту в сторону Алеутской улицы. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz C180, который двигался впереди. После этого внедорожник врезался в несколько припаркованных машин, среди которых были Toyota Prius, Honda Fit, Mitsubishi Galant, Nissan Murano и Toyota Land Cruiser Prado.

Полиция установила, что молодой человек, находившийся за рулем внедорожника, не имел права на управление транспортным средством. В отношении него составлен административный материал за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и был взят анализ на химико-токсикологическую экспертизу для определения возможного состояния опьянения.

Водитель второго Mercedes-Benz, 24-летний мужчина, был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении него также составлен административный материал. В результате аварии оба водителя получили травмы, однако их состояние не требует госпитализации, и им назначено амбулаторное лечение.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Полиция#Алкогольное опьянение#Приморский край#ДТП#Происшествия#Honda Fit#Toyota Prius
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