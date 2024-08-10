«Лихо закрутил»: машина за миллионы разлетелась по дороге во Владивостоке

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G63 двигался по Партизанскому проспекту в сторону Алеутской улицы. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz C180, который двигался впереди. После этого внедорожник врезался в несколько припаркованных машин, среди которых были Toyota Prius, Honda Fit, Mitsubishi Galant, Nissan Murano и Toyota Land Cruiser Prado.