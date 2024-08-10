«Лихо закрутил»: машина за миллионы разлетелась по дороге во Владивостоке

Posted 10 августа, 02:54
Published 10 августа, 02:54
Modified 10 августа, 02:56
Updated 10 августа, 02:56
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G63 двигался по Партизанскому проспекту в сторону Алеутской улицы. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz C180, который двигался впереди. После этого внедорожник врезался в несколько припаркованных машин, среди которых были Toyota Prius, Honda Fit, Mitsubishi Galant, Nissan Murano и Toyota Land Cruiser Prado.
Полиция установила, что молодой человек, находившийся за рулем внедорожника, не имел права на управление транспортным средством. В отношении него составлен административный материал за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и был взят анализ на химико-токсикологическую экспертизу для определения возможного состояния опьянения.
Водитель второго Mercedes-Benz, 24-летний мужчина, был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении него также составлен административный материал. В результате аварии оба водителя получили травмы, однако их состояние не требует госпитализации, и им назначено амбулаторное лечение.