Мошенники оставили приморца без накоплений

Posted 10 августа, 00:30
Published 10 августа, 00:30
Modified 10 августа, 00:32
Updated 10 августа, 00:32
Житель Находки стал жертвой мошенников и потерял более 1,4 миллионов рублей. 47-летний мужчина получил звонок от якобы сотрудника мобильной компании, который сообщил о необходимости продления срока действия сим-карты. Следуя инструкциям, мужчина передал мошенникам коды из смс-сообщений, после чего получил серию звонков от лже-сотрудников Госуслуг, банка и даже видео-звонок от полиции.
Все «специалисты» убеждали его перевести деньги на «безопасный счёт» и удалить банковское приложение. Мужчина снял наличные и перевёл их через банкомат, а также отправил деньги с другого счёта, однако, на следующее утро обнаружил, что его средства исчезли.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы.