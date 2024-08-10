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Posted 10 августа, 00:30

Published 10 августа, 00:30

Modified 10 августа, 00:32

Updated 10 августа, 00:32

Мошенники оставили приморца без накоплений

Мошенники оставили приморца без накоплений

10 августа 2024, 00:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Безопасность
Мошенники похитили у приморца более 1,4 миллион рублей под предлогом продления сим-карты.

Житель Находки стал жертвой мошенников и потерял более 1,4 миллионов рублей. 47-летний мужчина получил звонок от якобы сотрудника мобильной компании, который сообщил о необходимости продления срока действия сим-карты. Следуя инструкциям, мужчина передал мошенникам коды из смс-сообщений, после чего получил серию звонков от лже-сотрудников Госуслуг, банка и даже видео-звонок от полиции.

Все «специалисты» убеждали его перевести деньги на «безопасный счёт» и удалить банковское приложение. Мужчина снял наличные и перевёл их через банкомат, а также отправил деньги с другого счёта, однако, на следующее утро обнаружил, что его средства исчезли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы.

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