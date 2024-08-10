Мошенники оставили приморца без накоплений

Житель Находки стал жертвой мошенников и потерял более 1,4 миллионов рублей. 47-летний мужчина получил звонок от якобы сотрудника мобильной компании, который сообщил о необходимости продления срока действия сим-карты. Следуя инструкциям, мужчина передал мошенникам коды из смс-сообщений, после чего получил серию звонков от лже-сотрудников Госуслуг, банка и даже видео-звонок от полиции.