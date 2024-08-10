На приморских рыбаков напала стая акул

«Категорически не рекомендую позволять детям одиночные прогулки на сапах, особенно на островах. Возле нас ходили сразу три и все крупные особи. Мы пытались предупредить саперов поблизости, но особых успехов достигнуть не удалось, хотелось бы предупредить, что это опасно», — подчеркнул Ермолаев.



Отметим, что совсем недавно рыбаки Приморья уже сталкивались с большой «не местной акулой». Видели ее у берегов острова Аскольд. Хищная рыба попалась на удочку рыбаков. По их словам, у нее был поврежден плавник.