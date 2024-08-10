На приморских рыбаков напала стая акул

Posted 10 августа, 03:50
Published 10 августа, 03:50
Modified 19 августа, 05:27
Updated 19 августа, 05:27
Он указал, что в районе острова Рейнеке рыболовный катер преследовали крупные акулы, которые выпрыгивали из воды и подходили вплотную к судну. Более того, одна из рыб перекусила пополам крупную лакедру, которую тащил из воды рыбак.
Ориентировочная длина одной особи составила два — два с половиной метра. Лакедра которую перекусила пополам акула была весом около пятнадцати килограммов.
«Точно не сельдевая, сельдевая как максимум сможет терпуга укусить, а тут лакедру одним укусом. Какой-то другой вид, не мако, более темные», — отметил Александр Ермолаев.
Он также подчеркнул, что недалеко от места расположения акул проходят маршруты, по которым гуляют саперы с детьми. В качестве причины, по которой акулы пришли в Приморские воды эксперт указывает аномально теплые воды, которые комфортны для этих тяжелых рыб.
«Категорически не рекомендую позволять детям одиночные прогулки на сапах, особенно на островах. Возле нас ходили сразу три и все крупные особи. Мы пытались предупредить саперов поблизости, но особых успехов достигнуть не удалось, хотелось бы предупредить, что это опасно», — подчеркнул Ермолаев.
Отметим, что совсем недавно рыбаки Приморья уже сталкивались с большой «не местной акулой». Видели ее у берегов острова Аскольд. Хищная рыба попалась на удочку рыбаков. По их словам, у нее был поврежден плавник.
Акулу сняли на видео, в сети ролик быстро распространился. На кадрах видно, как рыбина подплыла к лодке и зацепилась за крючок. Хищница довольно быстро освободилась и исчезла в морских глубинах.
Всего в акватории Приморского края обитает около 15 видов акул. Чаще всего местные и отдыхающие встречают сельдевую, которая не представляет опасности для человека. Кроме того в Приморском крае было несколько официально зарегестрированных нападений на акул. Например, в 2011 году произошло сразу три происшествия, когда купающиеся либо выходили покусанными «челюстями» из воды, либо совсем оставались без конечностей.
17 августа 2011 года в бухте Теляковского на юге края жертвой хищницы стал 25-летний житель Владивостока Денис Удовенко. Акула буквально по локоть отгрызла молодому человеку обе руки и покусала ноги.
Затем кровавые встречи происходили около острова Желтухина и Славянки. Но там молодые люди отделались простыми укусами и сохранили руки и ноги.
Эксперты утверждают, что следование простым правилам: не справлять малую нужду в воде и не заходить в море с кровоточащей раной, не всегда могут помочь сохранить спокойствие и отложить встречу с акулой людоедкой. Специалисты наоборот подчеркивают, что поведение хищника может быть непредсказуемым — известны случаи когда хищница может выпрыгнуть из воды и утащить в воду человека прямо из лодки.
Напомним, в Ливадии этим летом зафиксировали еще одну встречу с акулой. По словам очевидцев, это неизвестная разновидность, которой до этого не видели в Приморье. Встреча с ней может быть очень «опасна».
К счастью, все оказалось шуткой. Но нельзя забывать и про реальную угрозу — опасные акулы правда живут в Приморье. Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече с опасной акулой на одном из популярных пляжей на юге Приморья.