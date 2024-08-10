Правая рука госкомпании обвиняется в получении многомиллионной взятки

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года Устинов, находясь в Москве, получил через посредников взятку, чтобы помочь местному предпринимателю арендовать причал на улице Калинина. Эта аренда была важна компании, занимающейся морским рыболовством, из-за близости причала к её другому бизнесу.