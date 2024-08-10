Правая рука госкомпании обвиняется в получении многомиллионной взятки

Posted 9 августа, 23:39
Published 9 августа, 23:39
Modified 9 августа, 23:42
Updated 9 августа, 23:42
Заместитель генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Игорь Устинов обвиняется в получении взятки, а директор коммерческой организации Светлана Зимагорова, её супруг Дмитрий Земский и Юрий Балашов — в посредничестве.
По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года Устинов, находясь в Москве, получил через посредников взятку, чтобы помочь местному предпринимателю арендовать причал на улице Калинина. Эта аренда была важна компании, занимающейся морским рыболовством, из-за близости причала к её другому бизнесу.
Расследование завершено, обвинительное заключение составлено, и стороны ознакомились с материалами дела. Уголовное преследование в отношении директора рыболовецкой компании Владимира Ребикова прекращено по не реабилитирующим основаниям.