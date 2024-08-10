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Posted 9 августа, 23:39

Published 9 августа, 23:39

Modified 9 августа, 23:42

Updated 9 августа, 23:42

Правая рука госкомпании обвиняется в получении многомиллионной взятки

Правая рука госкомпании обвиняется в получении многомиллионной взятки

9 августа 2024, 23:39
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Взятка
Следственный комитет Приморского края завершил расследование дела о взятке в размере 11 миллионов рублей за аренду пассажирского причала во Владивостоке.

Заместитель генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Игорь Устинов обвиняется в получении взятки, а директор коммерческой организации Светлана Зимагорова, её супруг Дмитрий Земский и Юрий Балашов — в посредничестве.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года Устинов, находясь в Москве, получил через посредников взятку, чтобы помочь местному предпринимателю арендовать причал на улице Калинина. Эта аренда была важна компании, занимающейся морским рыболовством, из-за близости причала к её другому бизнесу.

Расследование завершено, обвинительное заключение составлено, и стороны ознакомились с материалами дела. Уголовное преследование в отношении директора рыболовецкой компании Владимира Ребикова прекращено по не реабилитирующим основаниям.

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