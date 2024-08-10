Пальчики оближешь: в приморских онигири нашли сальмонеллу

В ходе анализа были выявлены опасные патогены, включая листерии, сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки. Во всех пяти образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в двух из них также выявили золотистый стафилококк. Еще в двух образцах зафиксировано превышение уровня общего бактериального загрязнения.