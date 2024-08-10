Пальчики оближешь: в приморских онигири нашли сальмонеллу

Posted 10 августа, 03:26
Published 10 августа, 03:26
Modified 10 августа, 03:28
Updated 10 августа, 03:28
Эти образцы не предназначались для продажи, а использовались для получения лабораторных заключений, необходимых для серийного выпуска продукции.
В ходе анализа были выявлены опасные патогены, включая листерии, сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки. Во всех пяти образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в двух из них также выявили золотистый стафилококк. Еще в двух образцах зафиксировано превышение уровня общего бактериального загрязнения.
Специалисты отмечают, что разные виды нарушений в разных продуктах могут свидетельствовать о комплексных проблемах на производстве, включая несоблюдение санитарных норм и возможные проблемы с качеством используемого сырья. Производитель должен принять меры для устранения недостатков и утилизировать всю продукцию, в которой были выявлены нарушения.