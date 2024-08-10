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Posted 10 августа, 03:26

Published 10 августа, 03:26

Modified 10 августа, 03:28

Updated 10 августа, 03:28

Пальчики оближешь: в приморских онигири нашли сальмонеллу

Пальчики оближешь: в приморских онигири нашли сальмонеллу

10 августа 2024, 03:26
Фото: 1MI.
Специалисты Приморского филиала ФГБУ «НЦБРП» обнаружили нарушения микробиологических показателей в пяти образцах онигири, отобранных на производстве в Уссурийском городском округе.

Эти образцы не предназначались для продажи, а использовались для получения лабораторных заключений, необходимых для серийного выпуска продукции.

В ходе анализа были выявлены опасные патогены, включая листерии, сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки. Во всех пяти образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки, а в двух из них также выявили золотистый стафилококк. Еще в двух образцах зафиксировано превышение уровня общего бактериального загрязнения.

Специалисты отмечают, что разные виды нарушений в разных продуктах могут свидетельствовать о комплексных проблемах на производстве, включая несоблюдение санитарных норм и возможные проблемы с качеством используемого сырья. Производитель должен принять меры для устранения недостатков и утилизировать всю продукцию, в которой были выявлены нарушения.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Уссурийск#Продукция#Приморский край#Приморье#Происшествия#Приморский филиал
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