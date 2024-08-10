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Posted 10 августа, 05:42

Published 10 августа, 05:42

Modified 10 августа, 05:44

Updated 10 августа, 05:44

Во Владивостоке ожидается массовое отключение воды

Во Владивостоке ожидается массовое отключение воды

10 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
На следующей неделе во Владивостоке пройдет масштабное отключение водоснабжения. Это связано с проведением аварийных и плановых ремонтных работ, сообщает Примводоканал.

Во Владивостоке на следующей неделе ожидается массовое отключение водоснабжения. 12 августа с 9:00 до 17:00, из-за аварийных работ, воду отключат на улицах Героев Варяга, Днепропетровская, Мичуринская 2, Тухачевского 50, 52, 53, 56, 58, Ульяновская 7, 9, 12, 13.

13 августа, по причине плановых ремонтных работ, водоснабжение будет отключено на Краснознаменном переулке 3, 4, 5, 7, 8, 9/11, 10, Лазо 12, 14, 20, 24, 28, Луцкого 12, 21, Океанский проспект 10а, 10б, Семеновская 25, 29, 30, 32, 34, 36, Суханова 2, 3а, Уборевича 10б, 11, 12, 14, Фонтанная 29а, 36. Отключение продлится с 9:00 до 17:00.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что крупная авария привела к масштабному отключению электричества в Находке. Без света сидят жители десятков домов на нескольких улицах. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Авария оставила без света несколько улиц в Находке — официально
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#Новости#Дальний Восток#Россия#Электричество#Находка#Владивосток#Отключение воды#Прокуратура#Примводоканал#Приморский край#Авария#Ремонтные работы
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