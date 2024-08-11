«3-й год так делаю»: как жители Приморья избегают пробок на пути к популярным пляжам?

Некоторые приморцы добираются до лучших пляжей Приморского края без пробок

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Путешественники нередко мучаются из-за повышенного трафика на дорогах, ведущих к побережью. Однако жители Приморского края иногда хитрят, чтобы побыстрее очутиться на берегу Японского моря.