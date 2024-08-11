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Posted 11 августа, 04:31

Published 11 августа, 04:31

Modified 11 августа, 04:33

Updated 11 августа, 04:33

Некоторые приморцы добираются до лучших пляжей Приморского края без пробок

«3-й год так делаю»: как жители Приморья избегают пробок на пути к популярным пляжам?

11 августа 2024, 04:31
Фото: 1MI.

Некоторые приморцы добираются до лучших пляжей Приморского края без пробок

Сюжет
Туризм
Путешественники нередко мучаются из-за повышенного трафика на дорогах, ведущих к побережью. Однако жители Приморского края иногда хитрят, чтобы побыстрее очутиться на берегу Японского моря.

Дорожный коллапс сковал движение на дороге в Находке. Туристы не могут выбраться из Ливадии.

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Приморцы поспешили поделиться лайфхаками, как же не простаивать в пробках во время отпуска?

«Мы выезжаем утром, берем с собой перекус и нежимся на море, пока администратор базы отдыха не впустит нас освоиться в домике. Чаще всего, мы заезжали во временное жилище сразу. Один раз пришлось подождать минут двадцать. Конечно, это не очень порядочно с нашей стороны, — приезжать заранее, — но страдать полдня в пробке с детьми — то еще удовольствие. Тем более обратно выезжать мы стараемся тоже утром, чтобы успеть проскочить до эпопеи в полдень», — отметила жительница Спасска-Дальнего.
«Сестра шесть часов с моря домой добиралась из-за пробки. Не знаю, во сколько поедем на отдых, но обратно выезжать будет не позже 10 утра», — заявила горожанка Уссурийска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что берег в бухте Лазурной не пустует даже ранним утром.

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