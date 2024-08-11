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Posted 11 августа, 04:12

Published 11 августа, 04:12

Modified 11 августа, 04:14

Updated 11 августа, 04:14

Путешественники застряли в пробке на выезде с популярного пляжа Приморья

«Адская» пробка собралась на выезде с популярнейшего пляжа Приморского края — видео

11 августа 2024, 04:12
Фото: vostokmedia.com.

Путешественники застряли в пробке на выезде с популярного пляжа Приморья

Сюжет
Пробки
Счастливые отпускники, двигавшиеся в сторону пляжа, на мгновенье задумались о том, что их ждет после окончания отдыха на берегу Японского моря. Туристы изумились пробке, которая образовалась на выезде из Ливадии в Приморском крае.

Кто-то пробирается на Шамору ранним утром, а кто-то пытается выбраться из Ливадии.

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Судя по кадрам, заехать на популярнейший приморский пляж можно без проблем, чего не скажешь о пути обратно. По данным новых медиа, жуткое столпотворение наблюдается на выезде с именитой локации путешественников на трассу.

К слову, неделю назад путешественники попадали в аналогичную ситуацию.

«Мы едем уже 4,5 часа. А еще ехать и ехать», — с грустью написала девушка, которая добиралась до Уссурийска в 18 часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке собираются жуткие пробки на дороге к Русскому острову.

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