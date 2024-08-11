«Адская» пробка собралась на выезде с популярнейшего пляжа Приморского края — видео

Posted 11 августа, 04:12
Published 11 августа, 04:12
Modified 11 августа, 04:14
Updated 11 августа, 04:14
Судя по кадрам, заехать на популярнейший приморский пляж можно без проблем, чего не скажешь о пути обратно. По данным новых медиа, жуткое столпотворение наблюдается на выезде с именитой локации путешественников на трассу.
К слову, неделю назад путешественники попадали в аналогичную ситуацию.
«Мы едем уже 4,5 часа. А еще ехать и ехать», — с грустью написала девушка, которая добиралась до Уссурийска в 18 часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке собираются жуткие пробки на дороге к Русскому острову.