«Адская» пробка собралась на выезде с популярнейшего пляжа Приморского края — видео

Путешественники застряли в пробке на выезде с популярного пляжа Приморья

Сюжет Пробки

Счастливые отпускники, двигавшиеся в сторону пляжа, на мгновенье задумались о том, что их ждет после окончания отдыха на берегу Японского моря. Туристы изумились пробке, которая образовалась на выезде из Ливадии в Приморском крае.