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Posted 11 августа, 08:16

Published 11 августа, 08:16

Modified 11 августа, 22:45

Updated 11 августа, 22:45

Картина дня в Приморье: распиаренный тайфун, пробки на пляжи и жуть морских глубин

Картина дня в Приморье: распиаренный тайфун, пробки на пляжи и жуть морских глубин

11 августа 2024, 08:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
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Распиаренный тайфун

Население Приморского края с переживанием следит за судьбой тропического шторма Maria, ведь его траектория может серьезно отразиться на обстановке в регионе. Однако, по мнению народного синоптика, влияние шторма преувеличено.

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Пробки на пляжи

Беспробудная пробка сковала трассу в Шкотовском районе. Очевидцы предполагают, что дорожный коллапс омрачит окончание отдыха у многих путешественников в Приморском крае.

«„Адский“ отдых»: туристы страдают по пути с популярных пляжей Приморья — видео
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Жуть морских глубин

Медуза невероятно большого размера попала в объектив камеры во Владивостоке. Жители Приморского края предполагают, что одна и та же пугающая особа замечена в разных районах дальневосточной столицы.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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