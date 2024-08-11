Картина дня в Приморье: распиаренный тайфун, пробки на пляжи и жуть морских глубин

Posted 11 августа, 08:16
Published 11 августа, 08:16
Modified 11 августа, 22:45
Updated 11 августа, 22:45
Население Приморского края с переживанием следит за судьбой тропического шторма Maria, ведь его траектория может серьезно отразиться на обстановке в регионе. Однако, по мнению народного синоптика, влияние шторма преувеличено.
Беспробудная пробка сковала трассу в Шкотовском районе. Очевидцы предполагают, что дорожный коллапс омрачит окончание отдыха у многих путешественников в Приморском крае.
Медуза невероятно большого размера попала в объектив камеры во Владивостоке. Жители Приморского края предполагают, что одна и та же пугающая особа замечена в разных районах дальневосточной столицы.