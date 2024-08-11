Метеозависимым приготовиться: магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье

Posted 10 августа, 23:58
Published 10 августа, 23:58
Modified 11 августа, 00:05
Updated 11 августа, 00:05
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, на Землю обрушится магнитная буря уже сегодня, 11 августа. Жители Приморья почувствуют возмущение геомагнитного поля с 13:00 до 19:00. Более того, местное население может ощутить недомогание не только сегодня, но и завтра, 12 августа, с 13:00 до 19:00 и поздно ночью.
Приморцам стоит внимательнее следить за жизненными показателями, особенно тем, кто страдает от проблем с артериальным давлением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что магнитная буря господствовала несколько дней подряд.