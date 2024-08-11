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Posted 10 августа, 23:58

Published 10 августа, 23:58

Modified 11 августа, 00:05

Updated 11 августа, 00:05

Магнитная буря нанесет удар по жителям Приморского края

Метеозависимым приготовиться: магнитная буря вот-вот обрушится на Приморье

10 августа 2024, 23:58
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря нанесет удар по жителям Приморского края

Сюжет
Погода
Возмущение геомагнитного поля ощутят на себе метеочувствительные жители Приморского края уже сегодня. Более того, влияние вспышек на солнце затянется не на один день.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, на Землю обрушится магнитная буря уже сегодня, 11 августа. Жители Приморья почувствуют возмущение геомагнитного поля с 13:00 до 19:00. Более того, местное население может ощутить недомогание не только сегодня, но и завтра, 12 августа, с 13:00 до 19:00 и поздно ночью.

Приморцам стоит внимательнее следить за жизненными показателями, особенно тем, кто страдает от проблем с артериальным давлением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что магнитная буря господствовала несколько дней подряд.

Три дня подряд: сильная магнитная буря накроет Приморье в ближайшие часы
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