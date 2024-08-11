Мужчина в одночасье потерял друга и часть сбережений в Приморском крае

В Лучегорске домашняя алкогольная посиделка закончился кражей, сообщили в пресс-службе МВД. Приятели распивали спиртные напитки и вели душевные разговоры до тех пор, пока хозяин жилища не уснул. Гость, взяв карту друга, затарился в местном алкомаркете на 600 рублей.