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Posted 11 августа, 02:55

Published 11 августа, 02:55

Modified 11 августа, 02:57

Updated 11 августа, 02:57

Мужчина в одночасье потерял друга и часть сбережений в Приморском крае

Мужчина в одночасье потерял друга и часть сбережений в Приморском крае

11 августа 2024, 02:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае дружеская посиделка закончилась весьма непредсказуемо, как минимум для одного приятеля. Ведь, вздремнув, он потерял деньги и, скорее всего, душевного товарища.

В Лучегорске домашняя алкогольная посиделка закончился кражей, сообщили в пресс-службе МВД. Приятели распивали спиртные напитки и вели душевные разговоры до тех пор, пока хозяин жилища не уснул. Гость, взяв карту друга, затарился в местном алкомаркете на 600 рублей.

Подозреваемого задержали силовики. Предполагаемый вор заявил, что он отправился в магазин из-за нехватки имеющегося алкоголя.

На ранее судимого мужчину завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасске-Дальнем похищен важный объект.

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