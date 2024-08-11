Мужчина в одночасье потерял друга и часть сбережений в Приморском крае

Posted 11 августа, 02:55
Published 11 августа, 02:55
Modified 11 августа, 02:57
Updated 11 августа, 02:57
В Лучегорске домашняя алкогольная посиделка закончился кражей, сообщили в пресс-службе МВД. Приятели распивали спиртные напитки и вели душевные разговоры до тех пор, пока хозяин жилища не уснул. Гость, взяв карту друга, затарился в местном алкомаркете на 600 рублей.
Подозреваемого задержали силовики. Предполагаемый вор заявил, что он отправился в магазин из-за нехватки имеющегося алкоголя.
На ранее судимого мужчину завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасске-Дальнем похищен важный объект.