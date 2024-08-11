«Не для слабонервных»: на камеру попал жуткий обитатель морских глубин Приморья

Posted 11 августа, 00:28
Published 11 августа, 00:28
Modified 11 августа, 00:30
Updated 11 августа, 00:30
Огромную ропилему встретили отдыхающие на побережье в районе Де-Фриза. Смертельной опасности для человека она не представляет, но очевидцы заявили, что выглядит она устрашающе.
«Зрелище не для слабонервных», — отметили в новых медиа.
Более того, приморцы позже заметили похожую особь в Трудовом. Впечатленные дети поспешили заснять на видео медузу огромных размеров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дайвер обнаружил на морском дне медузу с щупальцами впечатлительных размеров.