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Posted 11 августа, 00:28

Published 11 августа, 00:28

Modified 11 августа, 00:30

Updated 11 августа, 00:30

Гигантский житель морской пучины попал на видео в Приморском крае

«Не для слабонервных»: на камеру попал жуткий обитатель морских глубин Приморья

11 августа 2024, 00:28
Фото: vostokmedia.com.

Гигантский житель морской пучины попал на видео в Приморском крае

Сюжет
Море
Медуза невероятно большого размера попала в объектив камеры во Владивостоке. Жители Приморского края предполагают, что одна и та же пугающая особа замечена в разных районах дальневосточной столицы.

Огромную ропилему встретили отдыхающие на побережье в районе Де-Фриза. Смертельной опасности для человека она не представляет, но очевидцы заявили, что выглядит она устрашающе.

«Зрелище не для слабонервных», — отметили в новых медиа.

Более того, приморцы позже заметили похожую особь в Трудовом. Впечатленные дети поспешили заснять на видео медузу огромных размеров.

Видео: vlad_ork.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дайвер обнаружил на морском дне медузу с щупальцами впечатлительных размеров.

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