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Posted 10 августа, 23:20

Published 10 августа, 23:20

Modified 10 августа, 23:23

Updated 10 августа, 23:23

Отдыхающие замечены на популярном пляже Владивостока уже ранним утром

Парковка забита: с раннего утра туристы «оккупируют» популярные пляжи Приморья —видео

10 августа 2024, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Отдыхающие замечены на популярном пляже Владивостока уже ранним утром

Сюжет
Туристы
В Приморском крае пляжный сезон в самом разгаре. Путешественники наслаждаются отдыхом даже рано утром в пасмурную погоду.

Один из самых популярных пляжей Владивостока пользуется популярностью, вероятно, в любой час дня и ночи. Очевидцы заехали на Шамору рано утром и застали на берегу туристов, отдых которых был в самом разгаре. Кто-то даже уже собирался уезжать, складывая пледы и зонтики.

«Бесплатная стоянка была забита. А на платной парковке почти не было мест. Надеялись, что удастся позавтракать в спокойной атмосфере около берега, но увы. Веселье было в самом разгаре, несмотря на прохладную погоду. Умиротворенная обстановка, скорее всего, настанет только после летнего сезона», — подытожила девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитый пляж Приморского края оказался пустым в солнечный день.

«Редкое зрелище»: пустует популярнейший пляж Приморского края — фото
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