Парковка забита: с раннего утра туристы «оккупируют» популярные пляжи Приморья —видео

Один из самых популярных пляжей Владивостока пользуется популярностью, вероятно, в любой час дня и ночи. Очевидцы заехали на Шамору рано утром и застали на берегу туристов, отдых которых был в самом разгаре. Кто-то даже уже собирался уезжать, складывая пледы и зонтики.