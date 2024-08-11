Парковка забита: с раннего утра туристы «оккупируют» популярные пляжи Приморья —видео

Posted 10 августа, 23:20
Published 10 августа, 23:20
Modified 10 августа, 23:23
Updated 10 августа, 23:23
Один из самых популярных пляжей Владивостока пользуется популярностью, вероятно, в любой час дня и ночи. Очевидцы заехали на Шамору рано утром и застали на берегу туристов, отдых которых был в самом разгаре. Кто-то даже уже собирался уезжать, складывая пледы и зонтики.
«Бесплатная стоянка была забита. А на платной парковке почти не было мест. Надеялись, что удастся позавтракать в спокойной атмосфере около берега, но увы. Веселье было в самом разгаре, несмотря на прохладную погоду. Умиротворенная обстановка, скорее всего, настанет только после летнего сезона», — подытожила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что именитый пляж Приморского края оказался пустым в солнечный день.