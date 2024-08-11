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Posted 11 августа, 07:38

Published 11 августа, 07:38

Modified 11 августа, 08:21

Updated 11 августа, 08:21

Мотоциклист спровоцировал ДТП с грузовым авто в Приморском крае

Полдороги заблокировано: в Приморском крае мотоциклист влетел в фуру — видео

11 августа 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney.

Мотоциклист спровоцировал ДТП с грузовым авто в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Приморец на «железном коне» врезался в большегруз. Трассу сковала жуткая пробка, дорога усыпана запчастями.

Серьезное дорожное происшествие случилось на выезде из Фокино в сторону Находки, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, мотоциклист врезался в большегруз. По дороге разбросаны запчасти.

На месте инцидента работают сотрудники полиции. Одна полоса движения полностью перекрыта. Образовался затор в обе стороны, — автомобили двигаются по реверсивному движению, отметили в соцсетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате чудовищного столкновения в Находке пострадал ребенок. 10-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию.

Ребенок в реанимации: чудовищное ДТП в Приморском крае попало на видео
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