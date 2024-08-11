Полдороги заблокировано: в Приморском крае мотоциклист влетел в фуру — видео

Posted 11 августа, 07:38
Published 11 августа, 07:38
Modified 11 августа, 08:21
Updated 11 августа, 08:21
Серьезное дорожное происшествие случилось на выезде из Фокино в сторону Находки, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, мотоциклист врезался в большегруз. По дороге разбросаны запчасти.
На месте инцидента работают сотрудники полиции. Одна полоса движения полностью перекрыта. Образовался затор в обе стороны, — автомобили двигаются по реверсивному движению, отметили в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в результате чудовищного столкновения в Находке пострадал ребенок. 10-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию.