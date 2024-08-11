Протаранил и перевернул: жуткое ДТП с опрокидыванием произошло в Приморье — видео

Posted 11 августа, 06:52
Published 11 августа, 06:52
Modified 11 августа, 06:54
Updated 11 августа, 06:54
В Артеме на улице Фрунзе около дома №49 случилось столкновение автомобилей, сообщают аварийные комиссары. Водитель Toyota Cresta, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу Subaru Stella, у которого было преимущество.
От удара «Субару» опрокинулся. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой пострадал мальчик. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Удар был настолько сильным, что машину знатно разворотило, судя по кадрам.