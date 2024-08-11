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Posted 11 августа, 06:52

Published 11 августа, 06:52

Modified 11 августа, 06:54

Updated 11 августа, 06:54

Эпичная авария с опрокидыванием машины случилась в Приморском крае

Протаранил и перевернул: жуткое ДТП с опрокидыванием произошло в Приморье — видео

11 августа 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Эпичная авария с опрокидыванием машины случилась в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Горе-водитель, вероятно, так торопился по своим делам, что на скорости влетел в другую машину, которая от удара пролетела через всю проезжую часть.

В Артеме на улице Фрунзе около дома №49 случилось столкновение автомобилей, сообщают аварийные комиссары. Водитель Toyota Cresta, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу Subaru Stella, у которого было преимущество.

От удара «Субару» опрокинулся. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой пострадал мальчик. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Удар был настолько сильным, что машину знатно разворотило, судя по кадрам.

Ребенок в реанимации: чудовищное ДТП в Приморском крае попало на видео
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