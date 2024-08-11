Такое здесь впервые: у туристок земля ушла из-под ног в Приморье — подробности ЧП

В Хасанском округе на Кравцовских водопадах случилось чрезвычайное происшествие, сообщает Минздрав Приморья. Туристки из Амурской области попали под обрушение грунта. Вероятно, интенсивные и долгие осадки повлияли на почву, ведь ранее такого не происходило на данной локации.