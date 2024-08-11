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Posted 11 августа, 01:05

Published 11 августа, 01:05

Modified 11 августа, 01:07

Updated 11 августа, 01:07

Путешественники попали под обрушение грунта в Приморском крае

Такое здесь впервые: у туристок земля ушла из-под ног в Приморье — подробности ЧП

11 августа 2024, 01:05
Фото: 1MI.

Путешественники попали под обрушение грунта в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Поездка на популярную локацию в Приморском крае обернулась ужасным событием для женщин из Амурской области. Отдыхающие госпитализированы с переломами после посещения водопадов.

В Хасанском округе на Кравцовских водопадах случилось чрезвычайное происшествие, сообщает Минздрав Приморья. Туристки из Амурской области попали под обрушение грунта. Вероятно, интенсивные и долгие осадки повлияли на почву, ведь ранее такого не происходило на данной локации.

Женщин вытащили родственники, отдыхающие вместе с ними. На место инцидента прибыли спасатели, которые дислоцировали пострадавших на ровную поверхность, куда приехали медики для оказания первой помощи. Затем путешественниц госпитализировали хирургическое отделение Хасанской больницы.

«У обоих похожие травмы — перелом бедра. Прибывшая скорая помощь оказала всю необходимую помощь, пациенты доставлены в хирургическое отделение Хасанской районной больницы, расположенного в поселке городского типа Славянка. Пострадавшим наложено скелетное вытяжение, получают стандартное лечение, обезболивающие, антибиотикотерапию. Шоковых проявлений, угрозы жизни нет», — сообщила главный врач медучреждения Евгения Махиня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморье медики готовились к аварийной посадке авиалайнера, на борту которого было 162 человека.

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