«Там же „жесть“»: почему жители Владивостока не посещают популярные городские пляжи?

Posted 11 августа, 02:29
Published 11 августа, 02:29
Modified 11 августа, 02:31
Updated 11 августа, 02:31
Отдых на побережье — одно из самых любимых занятий жителей региона. Кто-то ездит в соседние муниципалитеты, чтобы насладится морем. Некоторые довольствуются теми берегами, которые находятся рядом с домом. Но иногда добраться до воды становится тяжким занятием.
Важно отметить, что некоторые жители краевой столицы даже не стремятся попасть на владивостокские пляжи.
«Там же жесть! Нет мест ни на парковках, ни на берегах. Вечный ажиотаж. Уж лучше дождусь отпуска и поеду подальше от городской суеты», — отметил мужчина.
«Молодым нравится такой отдых, но после сорока хочется спокойного досуга. Даже если приезжаем на пляж, то только в кафе посидеть и на море посмотреть», — поведала жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромная морская обитательница удивила приморцев.