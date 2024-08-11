«Там же „жесть“»: почему жители Владивостока не посещают популярные городские пляжи?

Отдых на побережье — одно из самых любимых занятий жителей региона. Кто-то ездит в соседние муниципалитеты, чтобы насладится морем. Некоторые довольствуются теми берегами, которые находятся рядом с домом. Но иногда добраться до воды становится тяжким занятием.