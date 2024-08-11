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Posted 11 августа, 07:16

Published 11 августа, 07:16

Modified 11 августа, 07:18

Updated 11 августа, 07:18

Тело мужчины прибило волнами на берег во Владивостоке — новые медиа

Туристы купаются несмотря ни на что — труп выбросило на пляж Приморья — видео

11 августа 2024, 07:16
Фото: vostokmedia.com.

Тело мужчины прибило волнами на берег во Владивостоке — новые медиа

Сюжет
Море
В Приморском крае на Шаморе волнами прибило тело мужчины к берегу. Несмотря на пугающую находку на пляже, отдыхающие продолжаются плескаться в штормящем море.

По данным новых медиа, во Владивостоке на Шаморе обнаружен труп мужчины. Тело прибило волнами к берегу, сообщили очевидцы. На месте инцидента работают сотрудники полиции и медработники скорой помощи, отметили свидетели.

На фото видно, что море неспокойное. Не исключено, что погибший стал жертвой бушующего водоема. Тем не менее, отдыхающие продолжают купаться, несмотря на шторм.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отчаянные путешественники покоряют огромные волны в Приморском крае.

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