Туристы купаются несмотря ни на что — труп выбросило на пляж Приморья — видео

Posted 11 августа, 07:16
Published 11 августа, 07:16
Modified 11 августа, 07:18
Updated 11 августа, 07:18
По данным новых медиа, во Владивостоке на Шаморе обнаружен труп мужчины. Тело прибило волнами к берегу, сообщили очевидцы. На месте инцидента работают сотрудники полиции и медработники скорой помощи, отметили свидетели.
На фото видно, что море неспокойное. Не исключено, что погибший стал жертвой бушующего водоема. Тем не менее, отдыхающие продолжают купаться, несмотря на шторм.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отчаянные путешественники покоряют огромные волны в Приморском крае.