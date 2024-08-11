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Posted 11 августа, 03:50

Published 11 августа, 03:50

Modified 11 августа, 04:05

Updated 11 августа, 04:05

Виноваты звезды: бессонная ночь ожидается у многих жителей Приморского края — почему?

Виноваты звезды: бессонная ночь ожидается у многих жителей Приморского края — почему?

11 августа 2024, 03:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Ближайшая ночь порадует всех ценителей прекрасного в Приморском крае. Получить удовольствие можно будет и в компании близких, и в одиночку.

Жители Приморья смогут воочию увидеть невероятно красивое зрелище — звездопад Персеиды. В ночь на 12 августа, по данным ТАСС, в небе ожидается около 120 вспышек в час.

Вообще метеорный поток будет активен с 17 июля по 24 августа, но максимум прогнозируется именно в ближайшую ночь. Красивое явление можно будет увидеть невооруженным глазом, отметили специалисты.

Судя по реакции на новость о звездопаде в соцсетях, многие подписчики не пропустят наблюдения за падением метеоров.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гало необычайной красоты изумил приморцев в Лесозаводске.

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