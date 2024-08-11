Виноваты звезды: бессонная ночь ожидается у многих жителей Приморского края — почему?

Posted 11 августа, 03:50
Published 11 августа, 03:50
Modified 11 августа, 04:05
Updated 11 августа, 04:05
Жители Приморья смогут воочию увидеть невероятно красивое зрелище — звездопад Персеиды. В ночь на 12 августа, по данным ТАСС, в небе ожидается около 120 вспышек в час.
Вообще метеорный поток будет активен с 17 июля по 24 августа, но максимум прогнозируется именно в ближайшую ночь. Красивое явление можно будет увидеть невооруженным глазом, отметили специалисты.
Судя по реакции на новость о звездопаде в соцсетях, многие подписчики не пропустят наблюдения за падением метеоров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гало необычайной красоты изумил приморцев в Лесозаводске.