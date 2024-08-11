Внимание автомобилистам Приморья: машины подорожают уже осенью — мнение экспертов

Почему жителям Приморского края стоит запланировать покупку авто уже сейчас?

Сюжет НИ

Обстановка на автомобильном рынке постепенно ухудшается в России. Жителям Приморского края, планирующим обновить или приобрести новый транспорт, рекомендуется заняться этим вопросом, как можно скорее. Ведь изменения, которые произойдут в ближайшее время, не сулят ничего хорошего в этом деле.