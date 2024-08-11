Внимание автомобилистам Приморья: машины подорожают уже осенью — мнение экспертов

Posted 11 августа, 08:09
Published 11 августа, 08:09
Modified 11 августа, 08:11
Updated 11 августа, 08:11
В августе отмечен рост процентных ставок по автокредиту, но желающих приобрести машину с помощью займа не уменьшилось, сообщили в Новых известиях.
Более того, эксперты рекомендуют потребителям обзавестись транспортом в ближайшее время, ведь осенью автомобили вновь подорожают.
Прогнозы специалистов не сбылись — интерес к автокредитам у россиян не уменьшился. В июле продажи новых машин увеличились на 42 процента. Из 136 тысяч проданных каждая вторая куплена при помощи займа.
Такой рост вполне логичен. Люди ожидали рост ключевой ставки и решили поторопиться с приобретением автомобилей. В июле выдача автокредитов выросла на 64 процента. Более того, жители России продолжают обращаться в банки при покупке машин. По мнению эксперта, население опасается дальнейшего повышения ставки.
Специалисты считают, что условия по выдаче займов будут меняться в худшую сторону. В августе будет видна общая картина последствий повышения ключевой ставки.
Скорее всего, в октябре все подорожает. Ведь грядет повышение утилизационного сбора, который негативно отразится на ценообразовании автомобилей.
К тому же Центробанк не планирует снижать ставку, то есть осенью машины действительно станут дороже. Средняя цена нового автомобиля составила 3 160 000 рублей в первом полугодии 2024 года. За год цена выросла на 14 процентов.
«Если мы будем исходить из понимания того, что в октябре, наверное, все станет дороже (после повышения утильсбора — Прим. ред.), то, соответственно, купить сейчас можно дешевле. При этом уже сейчас есть понимание, что Центробанк снижать ставку не будет, дешевых кредитов не будет, поэтому в ближайшие месяцы, на мой взгляд, рынок будет отрабатывать эту информацию», — прокомментировал Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата».
Тем, кто планирует совершить крупную покупку в текущем году, стоит задуматься более детально об этом, желательно до наступления осени.
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