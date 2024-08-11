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Posted 11 августа, 08:09

Published 11 августа, 08:09

Modified 11 августа, 08:11

Updated 11 августа, 08:11

Почему жителям Приморского края стоит запланировать покупку авто уже сейчас?

Внимание автомобилистам Приморья: машины подорожают уже осенью — мнение экспертов

11 августа 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney.

Почему жителям Приморского края стоит запланировать покупку авто уже сейчас?

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НИ
Обстановка на автомобильном рынке постепенно ухудшается в России. Жителям Приморского края, планирующим обновить или приобрести новый транспорт, рекомендуется заняться этим вопросом, как можно скорее. Ведь изменения, которые произойдут в ближайшее время, не сулят ничего хорошего в этом деле.

В августе отмечен рост процентных ставок по автокредиту, но желающих приобрести машину с помощью займа не уменьшилось, сообщили в Новых известиях.

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Более того, эксперты рекомендуют потребителям обзавестись транспортом в ближайшее время, ведь осенью автомобили вновь подорожают.

Ситуация на авторынке

Прогнозы специалистов не сбылись — интерес к автокредитам у россиян не уменьшился. В июле продажи новых машин увеличились на 42 процента. Из 136 тысяч проданных каждая вторая куплена при помощи займа.

Такой рост вполне логичен. Люди ожидали рост ключевой ставки и решили поторопиться с приобретением автомобилей. В июле выдача автокредитов выросла на 64 процента. Более того, жители России продолжают обращаться в банки при покупке машин. По мнению эксперта, население опасается дальнейшего повышения ставки.

Специалисты считают, что условия по выдаче займов будут меняться в худшую сторону. В августе будет видна общая картина последствий повышения ключевой ставки.

Брать или не брать автокредит?

Приморцам, которым необходимо поменять или приобрести машину, стоит заняться этим вопросом в ближайшее время.

Скорее всего, в октябре все подорожает. Ведь грядет повышение утилизационного сбора, который негативно отразится на ценообразовании автомобилей.

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К тому же Центробанк не планирует снижать ставку, то есть осенью машины действительно станут дороже. Средняя цена нового автомобиля составила 3 160 000 рублей в первом полугодии 2024 года. За год цена выросла на 14 процентов.

«Если мы будем исходить из понимания того, что в октябре, наверное, все станет дороже (после повышения утильсбора — Прим. ред.), то, соответственно, купить сейчас можно дешевле. При этом уже сейчас есть понимание, что Центробанк снижать ставку не будет, дешевых кредитов не будет, поэтому в ближайшие месяцы, на мой взгляд, рынок будет отрабатывать эту информацию», — прокомментировал Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата».

Тем, кто планирует совершить крупную покупку в текущем году, стоит задуматься более детально об этом, желательно до наступления осени.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, с чем связано подорожание квартир в Приморском крае.

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