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Posted 10 августа, 23:39

Published 10 августа, 23:39

Modified 10 августа, 23:41

Updated 10 августа, 23:41

Вода — парное молоко: в Приморье температура моря теплее, чем воздух — прогноз погоды

10 августа 2024, 23:39

Температура воды в море составила 27 градусов в Приморском крае

Сюжет
Погода
Во многих районах Приморского края наблюдается понижение температурного фона. Однако это не омрачает отдых путешественников, ведь морская вода невероятно теплая на популярных пляжах региона.

По данным «Примпогоды», сегодня, 11 августа, погоду в регионе определит гребень антициклона. На бОльшей территории края осадков не ожидается, только на западе пройдут умеренные дожди из-за фронтальных разделов. На южном побережье прогнозируется сильный ветер. Максимальный температурный фон составит 17 — 28 °C.

Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до 20 — 22 °C, ветер — сильный юго-восточный.

В Уссурийске воздух прогреется до 23 — 25 °C. Южное дуновение к обеду сменится сильным южным ветром.

В Находке температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 °C. Восточный ветер разовьется до сильного.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24 °C;
  • Залив Находка — 24°C;
  • Залив Посьета — 27°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на прохладную погоду, путешественники продолжают отдыхать даже рано утром во Владивостоке.

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