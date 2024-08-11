Вода — парное молоко: в Приморье температура моря теплее, чем воздух — прогноз погоды

По данным «Примпогоды», сегодня, 11 августа, погоду в регионе определит гребень антициклона. На бОльшей территории края осадков не ожидается, только на западе пройдут умеренные дожди из-за фронтальных разделов. На южном побережье прогнозируется сильный ветер. Максимальный температурный фон составит 17 — 28 °C.