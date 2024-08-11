Вода — парное молоко: в Приморье температура моря теплее, чем воздух — прогноз погоды

Posted 10 августа, 23:39
Published 10 августа, 23:39
Modified 10 августа, 23:41
Updated 10 августа, 23:41
По данным «Примпогоды», сегодня, 11 августа, погоду в регионе определит гребень антициклона. На бОльшей территории края осадков не ожидается, только на западе пройдут умеренные дожди из-за фронтальных разделов. На южном побережье прогнозируется сильный ветер. Максимальный температурный фон составит 17 — 28 °C.
Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до 20 — 22 °C, ветер — сильный юго-восточный.
В Уссурийске воздух прогреется до 23 — 25 °C. Южное дуновение к обеду сменится сильным южным ветром.
В Находке температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 °C. Восточный ветер разовьется до сильного.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на прохладную погоду, путешественники продолжают отдыхать даже рано утром во Владивостоке.