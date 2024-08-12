Новая аномалия: уровень воды в реках Приморья в разы превысил норму

Posted 12 августа, 04:40
Published 12 августа, 04:40
Modified 12 августа, 04:42
Updated 12 августа, 04:42
В начале августа на большей части Приморского края было тепло, средняя температура воздуха превысила обычные значения на 0,8 — 2,4 градуса. Осадков выпало в избытке, в основном на 116 — 272% больше, чем обычно, а в Кировском районе — целых 4,4 декадных нормы, сообщает Примгидромет. Недостаток осадков отмечался только на юго-востоке и иногда на западе: всего 2 — 23% от обычного.
В середине месяца в континентальных районах края будет тепло: ночью +15…+22 °С, днем +25…+32 °С. На побережье будет прохладнее, +18…+24 °С. Осадков ожидается немного. 12–13 августа местами пройдет небольшой дождь, после этого обойдется без значительных осадков.
Важно, что уровень воды в большинстве рек Приморья выше нормы в 5 — 8 раз, в южных восточных районах — в 1,5 — 3 раза. В ближайшую неделю ожидается снижение уровня воды, постепенное опустошение зон от затоплений. На отдельных участках рек возможны небольшие подъемы уровня воды до 0,8 м, но без разливов.
В крае вырастет вероятность лесных пожаров из-за повышенных температур и отсутствия значительных осадков. В большинстве районов края преобладает первый класс пожарной опасности, местами фиксируют второй. К третьей декаде месяца в Приморье ожидается пожароопасность третьего уровня.
Во Владивостоке в ближайшую неделю осадков не ожидается. В начале недели ожидается температура +21…+23 °С и сильный юго-восточный ветер. Позднее ветер утихнет, ночью температура составит +20…+23 °С, днем +25…+29 °С. Самым жарким днем станет среда, 14 августа, с температурой +29…+32 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильная жара придет в Приморье в ближайшее время.