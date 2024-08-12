Новая аномалия: уровень воды в реках Приморья в разы превысил норму

В начале августа на большей части Приморского края было тепло, средняя температура воздуха превысила обычные значения на 0,8 — 2,4 градуса. Осадков выпало в избытке, в основном на 116 — 272% больше, чем обычно, а в Кировском районе — целых 4,4 декадных нормы, сообщает Примгидромет. Недостаток осадков отмечался только на юго-востоке и иногда на западе: всего 2 — 23% от обычного.