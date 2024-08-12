Подростка сбили в районе Шаморы в Приморском крае — фото

14-летний парень пострадал под колесами авто в Приморском крае

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Подросток-пешеход получил травмы по пути с пляжа в Приморье. Недалеко от пляжа бухты Лазурной его сбила автомобилистка. Парня доставили в больницу с несколькими ушибами и переломом предплечья.