Подростка сбили в районе Шаморы в Приморском крае — фото

Posted 12 августа, 06:30
Published 12 августа, 06:30
Modified 12 августа, 06:32
Updated 12 августа, 06:32
ГАИ Владивостока проводит проверку по факту аварии с участием несовершеннолетнего.
Полиция получила информацию о том, что в районе улицы Лазурной автомобиль сбил пешехода.
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruser Prado двигался со стороны бухты Лазурная в направлении поселка Емар. На регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу.
В результате аварии 14-летний парень получил травмы — закрытый перелом предплечья и ушиб коленного сустава. Пострадавшего доставили в больницу.
Полиция начала расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкие или средние травмы для пострадавшего».
В настоящее время проводится оценка серьезности полученных травм подростка при аварии. Запланированы специальные исследования. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
На женщину, которая была за рулём «Ленд Крузера», составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Несоблюдение требований Правил дорожного движения о уступке дороги пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, имеющим преимущество».
Ее водительский стаж составил 9 лет. В 2024 году водителя привлекали к ответственности за нарушения ПДД.
Водителей предупреждают, что при управлении автомобилем важно быть внимательными и осторожными. Строгое соблюдение Правил дорожного движения может помочь избежать большинства происшествий.
Пешеходам важно помнить, что переходить дорогу можно только в соответствии с ПДД, и очень внимательно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о состоянии мальчика-велосипедиста, который попал под машину в Находке.