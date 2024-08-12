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Posted 12 августа, 06:30

Published 12 августа, 06:30

Modified 12 августа, 06:32

Updated 12 августа, 06:32

14-летний парень пострадал под колесами авто в Приморском крае

Подростка сбили в районе Шаморы в Приморском крае — фото

12 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI.

14-летний парень пострадал под колесами авто в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Подросток-пешеход получил травмы по пути с пляжа в Приморье. Недалеко от пляжа бухты Лазурной его сбила автомобилистка. Парня доставили в больницу с несколькими ушибами и переломом предплечья.

ГАИ Владивостока проводит проверку по факту аварии с участием несовершеннолетнего.

Полиция получила информацию о том, что в районе улицы Лазурной автомобиль сбил пешехода.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruser Prado двигался со стороны бухты Лазурная в направлении поселка Емар. На регулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил подростка, который переходил дорогу.

В результате аварии 14-летний парень получил травмы — закрытый перелом предплечья и ушиб коленного сустава. Пострадавшего доставили в больницу.

Полиция начала расследование по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее легкие или средние травмы для пострадавшего».

В настоящее время проводится оценка серьезности полученных травм подростка при аварии. Запланированы специальные исследования. После завершения проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

На женщину, которая была за рулём «Ленд Крузера», составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Несоблюдение требований Правил дорожного движения о уступке дороги пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, имеющим преимущество».

Ее водительский стаж составил 9 лет. В 2024 году водителя привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Водителей предупреждают, что при управлении автомобилем важно быть внимательными и осторожными. Строгое соблюдение Правил дорожного движения может помочь избежать большинства происшествий.

Пешеходам важно помнить, что переходить дорогу можно только в соответствии с ПДД, и очень внимательно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о состоянии мальчика-велосипедиста, который попал под машину в Находке.

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