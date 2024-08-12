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Posted 12 августа, 08:40

Published 12 августа, 08:40

Modified 12 августа, 08:42

Updated 12 августа, 08:42

Поездка на море закончилась больницей сразу для нескольких жителей Приморья — фото

12 августа 2024, 08:40

В больницу практически с самого пляжа отправились отдыхающие в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
В Надеждинском районе на 11 км автодороги «Раздольное-Хасан» случилась серьезная авария — два автомобиля столкнулись, от удара один из них вылетел в кювет. В ДТП пострадали 5 человек, среди них были дети.

В минувшие выходные в Надеждинском районе Приморья на 11-м километре трассы «Раздольное-Хасан» водитель автомобиля Honda Grace двигался со стороны поселка Хасан в сторону Раздольного. Он не удостоверился в безопасности маневра, когда пытался обогнать другую машину и вылетел на полосу встречного движения, прямо в другую машину, Toyota Highlander.

Из-за этого инцидента пострадали пять человек: водитель и пассажир Honda Grace, а также водитель и двое детей-пассажиров «Тойоты». Пострадавших доставили в больницу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором пострадал ребенок в Приморье.

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