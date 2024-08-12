Поездка на море закончилась больницей сразу для нескольких жителей Приморья — фото

В больницу практически с самого пляжа отправились отдыхающие в Приморском крае

Сюжет Надеждинский район

В Надеждинском районе на 11 км автодороги «Раздольное-Хасан» случилась серьезная авария — два автомобиля столкнулись, от удара один из них вылетел в кювет. В ДТП пострадали 5 человек, среди них были дети.