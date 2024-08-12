Поездка на море закончилась больницей сразу для нескольких жителей Приморья — фото

Posted 12 августа, 08:40
Published 12 августа, 08:40
Modified 12 августа, 08:42
Updated 12 августа, 08:42
В минувшие выходные в Надеждинском районе Приморья на 11-м километре трассы «Раздольное-Хасан» водитель автомобиля Honda Grace двигался со стороны поселка Хасан в сторону Раздольного. Он не удостоверился в безопасности маневра, когда пытался обогнать другую машину и вылетел на полосу встречного движения, прямо в другую машину, Toyota Highlander.
Из-за этого инцидента пострадали пять человек: водитель и пассажир Honda Grace, а также водитель и двое детей-пассажиров «Тойоты». Пострадавших доставили в больницу.