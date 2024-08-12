Прокололи грудь, чтобы спасти: женщина с опасной травмой попала в больницу Приморья

Posted 12 августа, 01:54
Published 12 августа, 01:54
Modified 12 августа, 01:56
Updated 12 августа, 01:56
Женщина с травмой грудной клетки поступила в медучреждение, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока. У больной обнаружили гемоторакс, — кровь в плевральной полости. Специалисты провели дренаж пациентке и удалили кровь, тем самым уменьшив давление на легкие.
Оказалось, горожанка принимает антикоагулянты для профилактики тромбообразования. Данное обстоятельство увеличивало риск возникновения осложнений.
Медики, при помощи компьютерной томографии, выявили жидкость в перикарде (наружная соединительнотканная оболочка сердца — прим. ред.). Осложнившейся диагноз мог привести к накоплению крови в полости околосердечной сумки.
Для исключения осложнений врачи эвакуировали жидкость при помощи перикардиоцентеза (прокол грудной стенки — прим. ред.).
«Сочетание гемоторокса и гемоперикарда представляет собой достаточно редкое и опасное состояние при закрытой травме грудной клетки, особенно на фоне антикоагулянтной терапии. В таких случаях важно быстро реагировать на изменения в клиническом состоянии пациента и использовать современные методы диагностики и лечения, в противном случае вероятность летального исхода очень высока», — подчеркнул Дмитрий Фисун, заведующий отделением хирургии «ВКБ№2».
Высококвалифицированные специалисты провели необходимые процедуры успешно, тем самым спасли жизнь пациентки.
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