Прокололи грудь, чтобы спасти: женщина с опасной травмой попала в больницу Приморья

Женщина с травмой грудной клетки поступила в медучреждение, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока. У больной обнаружили гемоторакс, — кровь в плевральной полости. Специалисты провели дренаж пациентке и удалили кровь, тем самым уменьшив давление на легкие.